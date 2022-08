UN MONDIALE PER TRE - ARABIA SAUDITA, EGITTO E GRECIA PREPARANO LA LORO CANDIDATURA CONGIUNTA PER ORGANIZZARE IL MONDIALE 2030 - LO SPORT SERVE A RIAD PER "RIPULIRE" L'IMMAGINE DEL PAESE E DEL PRINCIPE BIN SALMAN, CHE VUOLE APRIRE IL SUO REGNO AGLI EVENTI INTERNAZIONALI (MA NON ALLA PARITÀ DI GENERE, LA LIBERTÀ DI PAROLA E IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI) - COS'HANNO IN COMUNE TRE PAESI? SE I LEGAMI TRA EGITTO E ARABIA SAUDITA SONO NOTI, LA GRECIA...

Estratto dell'articolo di Simona Verrazzo per “il Messaggero”

coppa del mondo

Mondiali di calcio spalmati su tre continenti tra Grecia, Egitto e Arabia Saudita. Non è fantacalcio al livello globale, ma la candidatura che sta sempre più prendendo corpo in vista dell'edizione 2030. […] secondo quanto risulta a Il Messaggero la Fifa, l'organizzazione che riunisce le federazioni di calcio di tutto il mondo, non esclude questa ipotesi.

[…] Mondiali e Olimpiadi, Expo e Gran Premi diventano il biglietto da visita con cui le potenze, vecchie e nuove, si presentano sulla scena internazionale. Si è appena concluso l'Expo di Dubai, il primo in un paese arabo, dove stanno per aprirsi (a novembre) i Mondiali del Qatar, pure questi i primi in un paese arabo. A febbraio Pechino ha ospitato le Olimpiadi invernali, unica città a centrare la doppietta dopo i Giochi invernali del 2008.

MOHAMMED BIN SALMAN E Abdel Fattah al-Sisi

IL TREND

[...] Il trend della Fifa è partito esattamente vent' anni fa, con i Mondiali del 2002, in Corea del Sud e Giappone, in cui si è sperimentata la gestione di coppia dell'evento. Da allora, anche per altre manifestazioni, è stato copiato con un doppio obiettivo: da un lato coinvolgere il maggior numero di paesi possibili (vedi gli Europei tra Polonia e Ucraina nel 2012, una vita fa visto cosa sta succedendo adesso) e dall'altro dividere i costi sempre più alti per costruire infrastrutture e impianti sportivi.

[…] Grandi eventi, soprattutto sportivi, che fanno da volano per rafforzare relazioni diplomatiche e va da sé anche economiche. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha incontrato nella capitale del Qatar, Doha, il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

FACCIA A FACCIA

MOHAMMED BIN SALMAN E Kyriakos Mitsotakis IN GRECIA

[…] E se i legami tra Egitto e Arabia Saudita sono, nello scacchiere mediorientale, ben noti, per capire la presenza della Grecia si può andare proprio alla visita ad Atene del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, il cui frutto, oltre a interscambi per un miliardo di dollari, è stata l'istituzione delle Settimane Culturali tra i due paesi. Da tempo l'Arabia Saudita punta a ospitare i Mondiali di calcio maschili, mossa con cui Salman vuole mostrare, fuori dai propri confini, il cammino di apertura del suo regno (anche se per la parità di genere, la libertà di parola e il rispetto dei diritti umani la strada è ancora lunga, a Riad come in Qatar). […]

