IL MONDO DEL CALCIO PIANGE ITALO GALBIATI, STORICO VICE DI FABIO CAPELLO, SCOMPARSO A 85 ANNI – FU DIRIGENTE DELL’INTER, ALLENATORE DEL MILAN PRIMA DEL SODALIZIO CON FABIO CAPELLO – ALLA ROMA DIVENTO’ BERSAGLIO DEGLI SCHERZI DI CASSANO CHE GLI NASCOSE L’AUTO IN UN ALLEVAMENTO DI CAVALLI E LA LASCIÒ SEPOLTA NEGLI ESCREMENTI – GLI ALLENAMENTI SPECIALI CON IBRA PER MIGLIORARE IL KILLER INSTINCT SOTTOPORTA DELLO SVEDESE – VIDEO

Da gazzetta.it

È morto a 85 anni Italo Galbiati, ex mezzala di Inter, Lecco e Como. È stato lo storico vice allenatore di Fabio Capello sulla panchina di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid. Ne ha dato notizia uno dei sue ex giocatori, Daniele Massaro: “Buon viaggio grande Italo, grazie per la tua pazienza ogni giorno e dei grandi insegnamenti”.

Galbiati giocò nell’Inter prima di vestire la maglia del Lecco per l’esordio in Serie A. Rimase a Lecco anche dopo la retrocessione, poi si trasferì al Como fino a fine carriera. È stato dirigente nel settore giovanile dell’Inter, allenò il Milan in tre periodi in sostituzione di Gigi Radice e Ilario Castagner. Con Fabio Capello si creò un sodalizio che lo portò a essere il suo secondo anche sulle panchine dell’Inghilterra e della Russia.

