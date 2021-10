IL MONDO DELLA GINNASTICA ARTISTICA SOTTO CHOC - LA GINNASTA GIAPPONESE HITOMI HATAKEDA RISCHIA LA PARALISI A CAUSA DI UN GRAVISSIMO INCIDENTE IN ALLENAMENTO DOPO ESSERE CADUTA ALLE PARALLELE ASIMMETRICHE – LA HATAKEDA HA SUBITO DANNI AL MIDOLLO SPINALE CENTRALE E FRATTURE MULTIPLE ALLE VERTEBRE CERVICALI - SECONDO I TESTIMONI, L’ATLETA HA MANCATO LA PRESA IN UN PASSAGGIO DALLA BARRA BASSA A QUELLA SUPERIORE, E HA SBATTUTO IL MENTO SUL PAVIMENTO… - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

hitomi hatakeda 4

Il mondo della ginnastica sotto choc: la giapponese Hitomi Hatakeda è stata vittima di un gravissimo incidente in allenamento e ha riportato un infortunio alla colonna vertebrale dopo essere caduta alle parallele asimmetriche. La 21nne si stava preparando alla finale dei Mondiali in corso a Kitakyushu, proprio in Giappone.

hitomi hatakeda 8

La Hatakeda ha subito danni al midollo spinale centrale e fratture multiple alle vertebre cervicali. Tra poche ore verranno svuolti nuovi accertamenti, ma l'atleta rischia la paralisi.

In estate la ginnasta aveva partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e si stava preparando alla imminente finale mondiale dell'all-around, a cui si era qualificata con il quarto punteggio assoluto. Secondo quanto riferito dai testimoni, la Hatakeda ha mancato la presa in un passaggio dalla barra bassa a quella superiore, e cadendo ha sbattuto il mento sul pavimento.

hitomi hatakeda 7

Subito soccorsa, è stata portata in ospedale in ambulanza su una tavola spinale, ancora cosciente. Accanto a lei, in quei minuti drammatici, c'era la madre, sua allenatrice e a sua volta ex ginnasta. Hitomi è figlia d'arte: il padre, Yoshiaki Hatakeda, aveva vinto la medeglia di bronzo olimpica nella gara a squadre ai Giochi di Barcellona 1992.

hitomi hatakeda 9 hitomi hatakeda 11 hitomi hatakeda 5 hitomi hatakeda 10 hitomi hatakeda 2 hitomi hatakeda 1 hitomi hatakeda 3 hitomi hatakeda 6