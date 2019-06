MONTOLIVO INDIAVOLATO: "FERITO COME UOMO E COME CAPITANO", L’ADDIO AL VELENO AL MILAN DEL CENTROCAMPISTA: "MI HANNO TOLTO LA FASCIA E NON HO FIATATO, NON HO POTUTO FARE UN SOLO MINUTO IN CAMPO E NON HO FIATATO MA CONTINUERÒ AD ANDARE A TESTA ALTA CONSAPEVOLE DI AVER FATTO SEMPRE IL MIO DOVERE DI PROFESSIONISTA"

Da www.corrieredellosport.it

C'è polemica nel messaggio di addio al Milan da parte di Riccardo Montolivo, il cui contratto in scadenza non è stato rinnovato. "7 stagioni con questa gloriosa maglia, 4 anni con la fascia di Capitano al braccio. Poi, mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato, non ho potuto fare un solo minuto in campo e non ho fiatato, non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato.

Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare grazie tifosi rossoneri, grazie da un Capitano e un uomo ferito", ha scritto su Facebook. Il 35enne centrocampista ed ex nazionale (66 presenze), da aprile in poi non è mai stato convocato da Rino Gattuso. "Continuerò ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista - scrive Montolivo, arrivato al Milan nel 2012, dopo sette anni con la maglia della Fiorentina -. Le ferite si cicatrizzano, l'amore per la maglia rimane per sempre... Forza Milan".

