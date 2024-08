17 ago 2024 23:29

MORATA SARA' PURE "DEVASTATO" DALLA SEPARAZIONE CON ALICE CAMPELLO MA IN CAMPO NON PERDE IL VIZIO DEL GOL! LO SPAGNOLO DA’ IL VIA ALLA RIMONTA DEL MILAN: A SAN SIRO CONTRO IL TORINO FINISCE 2-2. IL DIAVOLO LA PAREGGIA NEL RECUPERO ED EVITA LA SCONFITTA A FONSECA CHE HA MESSO IN CAMPO UNA SQUADRA SOTTOTONO, LENTA E IMPACCIATA – LEAO COMMETTE DUE ERRORI CLAMOROSI SOTTOPORTA – LA DÉFAILLANCE DELLA GOAL LINE TECHNOLOGY CHE NON SEGNALA LA RETE DEL TORINO: IL VAR (COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO) INTERVIENE E RIMEDIA…