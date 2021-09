IL MORSO DEL VIPERETTA – “IL MANCATO ARRIVO DI PETAGNA? CHIEDETE A DE LAURENTIIS: AVEVAMO RAGGIUNTO TUTTI GLI ACCORDI MA NON SONO STATI RISPETTATI" - FERRERO ATTACCA IL PATRON DEL NAPOLI SUL MANCATO ARRIVO DELL'ATTACCANTE – POI SPIEGA PERCHE’ I BIG NON SONO ANDATI VIA E CHIEDE A CAPUTO E A QUAGLIARELLA DI FARGLI UN REGALO CONTRO L’INTER...

L'affare Petagna saltato sul filo di lana non è stato digerito bene da Massimo Ferrero. Il Presidente della Sampdoria non ha usato mezzi termini nei confronti del collega del Napoli Aurelio De Laurentiis, reo, secondo il patron blucerchiato, di non aver dato seguito agli accordi raggiunti: "Il mancato arrivo di Petagna? Chiedete al presidente Aurelio De Laurentiis: avevamo raggiunto tutti gli accordi ma non sono stati rispettati".

Queste le sue parole a margine di un incontro con il comune di Bogliasco, città in cui hanno sede i campi di allenamento sampdoriani, oggetti dell'incontro.

Il mercato ha comunque portato in dote un attaccante importante come Caputo, arrivato dal Sassuolo: "È molto carico - assicura Ferrero - e motivato, è un nazionale e spero che Mancini convochi anche Quagliarella. Lui o Caputo mi faranno un regalo contro l'Inter. A gennaio vorrei portare altri due talenti che ho già individuato". Chiusura sulle mancate cessioni dei big: "Qui alla Sampdoria si sta bene, chi arriva poi non vuole andare piu' via".

