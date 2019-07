LA MORTE SUL RING – NUOVI DETTAGLI SULLA SCOMPARSA DI MAXIM DADASHEV: IL SUO ALLENATORE VOLEVA INTERROMPERE L'INCONTRO CON SUBRIEL MATAS, CHE GLI È STATO FATALE, AL NONO ROUND MA IL PUGILE SI È RIFIUTATO – È ARRIVATO STREMATO ALL'11, QUANDO I COLPI INFERTI DALL'AVVERSARIO AVEVANO GIÀ CAUSATO DANNI IRREPARABILI - VIDEO

Dagonews

maxim dadashev

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Maxim Dadashev, il pugile scomparso martedì per le conseguenze delle ferite riportate nell’incontro con Subriel Matas: l’allenatore del boxeur russo ha provato in tutti i modi a convincerlo a ritirarsi. Coach Buddy McGirt in un’intervista a ESPN ha raccontato che aveva già pensato al ritiro alla fine del 9 parziale.

maxim dadashev 1

Durante la diretta dell’incontro, che si è tenuto sabato in Maryland, si vede proprio McGirt che incita Dadashev a gettare la spugna. Era la fine dell’11 round, e anche in quel caso “Mad Max”, com’era soprannominato, ha rifiutato. Ma i colpi erano stati già devastanti e McGirt ha deciso comunque di dire agli arbitri che il match era finito. Buddy pensava di aver salvato la vita al suo pugile, non sapeva ancora che c’era già un’emorragia cerebrale, che poi sarebbe stata fatale allo sportivo.

maxim dadashev 2

Nel frattempo anche la moglie di Maxim, Elizaveta Apushkina, ha commentato la morte del marito: “Amore mio, sarai sempre nel mio cuore, la mia anima si sta struggendo di dolore senza di te. Non posso credere ancora a quello che è successo. Grazie per avermi regalato 11 anni di amore”

