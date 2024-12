LA MOSCOVITA, L’AMO RITROVATA? DOPO LA CRISI, E’ TORNATO IL SERENO TRA SINNER E ANNA KALINSKAYA. LUI È VOLATO A MIAMI PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DI LEI E ORA È A DUBAI (DOVE POTREBBE ESSERE RAGGIUNTO DALLA RUSSA) - IL MINISTRO ABODI SI SCHIERA AL FIANCO DEL TENNISTA ALTOATESINO NEL CASO DOPING – IN ATTESA DELLA SENTENZA DEL TAS, L’ORIZZONTE PER JANNIK SEMBRA RISCHIARARSI DOPO GLI ANNUNCIATI CAMBIAMENTI DEL CODICE ANTIDOPING IN VIGORE TRA DUE ANNI…

Riccardo Crivelli per gazzetta.it - Estratti

Qual è l’augurio più apprezzato per le festività natalizie? Sicuramente quello di trascorrere giorni sereni. E mentre Jannik Sinner ha già cominciato a faticare a Dubai sotto l’occhio attento e le cure tecniche di Simone Vagnozzi e, a sorpresa, anche di Darren Cahill, che ha approfittato della relativa vicinanza degli Emirati con l’Australia per raggiungere il team nella preparazione invernale, l’orizzonte del caso Clostebol sembra rischiararsi dopo gli annunciati cambiamenti del codice antidoping in vigore tra due anni.

Pure le questioni di cuore con Anna Kalinskaya pare volgano al bello, e la crisi di novembre, quando lei non si presentò a Torino per la consegna del trofeo di numero uno al fidanzato, dovrebbe essere definitivamente rientrata.

Jannik, come da programmi, tornerà in campo per un match ufficiale solo agli Australian Open dal 12 gennaio, anche se giocherà un’esibizione benefica sempre sulla Rod Laver Arena nei giorni precedenti, e nel frattempo seguirà l’evolversi del procedimento davanti al Tas dopo il ricorso di settembre della Wada avverso la sua assoluzione decisa dall’Itia.

(...) Ma le nuove regole annunciate martedì in merito alle minime quantità e che saranno operative dal 1° gennaio 2027 segnano senz’altro un punto importante per la difesa di Sinner: in pratica, la Wada ha ammesso che i test oggi sono così elaborati da trovare quantità infinitesimali di sostanze proibite, con la conseguenza che diventa possibile contaminarsi anche facendo cose innocue (come un massaggio, appunto). Di più: se le sostanze saranno in quantità così marginali da non produrre effetti sull’organismo (come per Sinner) non si procederà neppure a contestare la violazione. Alla luce di queste aperture, anche se Jannik verrà ovviamente giudicato con le vecchie regole, sarebbe paradossale una condanna per un caso che la stessa Wada tra due anni considererà non punibile.

Gli avvocati del giocatore hanno accolto con favore la svolta, ma ovviamente continuano a preparare la linea difensiva sulla base delle regole vigenti.

A favore di Sinner, intanto, si è schierato anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: "I cambiamenti nel codice antidoping? Da un lato verrebbe da dire non è mai troppo tardi, dall’altro se si è arrivati a questa conclusione perché non applicarla da subito anche se ormai il fatto è accertato? Siamo in una zona di frontiera. Quanto meno quello che è successo è riuscito a scuotere le coscienze della Wada e a far comprendere che contrastare il doping passa anche da un’interpretazione dei fatti più puntuale e profonda".

Questo dibattito che si è scatenato sopra la sua testa non turba comunque le ore arabe del più forte giocatore del mondo, concentrato sugli allenamenti. Al momento, non ci sono evidenze che possa essere raggiunto per qualche giorno dalla Kalinskaya, che si sta preparando a Miami con la sua coach di sempre Patricia Tarabini. Senza dubbio, però, i due sono tornati insieme dopo le turbolenze novembrine, riprendendo il filo che si era dipanato da fine marzo, con l’ufficializzazione della relazione arrivata a fine maggio al Roland Garros.

Anna, che ha chiuso la stagione al n.14 del mondo, sua miglior classifica di sempre, era all’angolo di Jannik nella serata del trionfo agli Us Open, con tanto di bacio post-vittoria, ma da ottobre i rapporti, monitorati attraverso la diabolica lente dei social, si erano raffreddati.

Dopo il successo in Davis, però, Sinner ha preso un aereo per Miami e ha festeggiato in Florida il compleanno di lei (il 2 dicembre), tornando a mettere i like alle sue storie. Pare tuttavia che la riaccensione della passione debba rispettare canoni rigorosissimi per evitare di finire nel tritacarne del gossip

