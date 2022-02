MOSTRO MARINO - ALLA FINE DI ATALANTA-JUVENTUS IL DIRETTORE GENERALE DEI BERGAMASCHI UMBERTO MARINO SBROCCA MALAMENTE CONTRO L'EX ARBITRO MARELLI, L'ESPERTO DI DAZN: "PER NOI QUELLO DI SZCZESNY ERA UN FALLO DA ROSSO E C’ERA RIGORE SUL FALLO DI MANO DI DE LIGT. SIAMO SERI E COMMENTIAMO GLI EPISODI PER QUELLO CHE SONO. FORTUNATAMENTE MARELLI NON ARBITRA PIÙ. RILEGGA BENE IL REGOLAMENTO. FAREBBE ANCORA L’ARBITRO SE LO CONOSCESSE" - E IN STUDIO CALA IL GELO: MA È NORMALE FARSI PRENDERE A PESCI IN FACCIA COSÌ? - VIDEO

Fossi @DAZN_IT gli direi: non si presenti ai nostri microfoni per i prossimi 2 anni. O almeno fino a quando non chiederà pubbliche scuse per questo comportamento così maleducato. Ma non lo faranno, i media oggi sono ossessionati dai "buoni rapporti" — Fabrizio Bocca (@fabriziobocca1) February 14, 2022

Da www.fanpage.it

umberto marino 5

Nel post-partita di Atalanta-Juventus il dg del club orobico Umberto Marino si presenta ai microfoni al posto di Gasperini e polemizza con l'analisi di Luca Marelli, ex arbitro e moviolista DAZN.

Dichiarazioni pesanti che evidenziano la stizza in casa Atalanta non solo per aver perso un'occasione d'oro per ricacciare la Juventus dietro in classifica ma anche per alcuni episodi che, ancora una volta, sono stati considerati deleteri per l'esito delle partite.

umberto marino 4

Non è la prima volta, anzi è la seconda consecutiva in cui nel dopo partita non si presenta ai microfoni Gian Piero Gasperini, il tecnico della Dea, bensì il direttore generale nerazzurro, Umberto Marino.

luca marelli

Era accaduto già in occasione del bruciante post gara contro la Fiorentina in Coppa Italia persa sul fil di lana per un gol contestatissimo di Milenkovic. Anche in quell'occasione niente Gasperini in tv, troppo arrabbiato con la direzione di gara e così, anche questa sera il tecnico ha evitato di esporsi.

la contestata uscita di szczesny

Ci ha pensato Marino che ha calcato la mano, forse fin troppo, su ciò che è accaduto contro la Juventus soprattutto per due episodi in particolare. Il primo riguarda l'uscita fuori area di Szczesny che si è scontrato con Koopmeiners, il secondo il tocco di mani in area di rigore bianconera di De Ligt su tiro di Boga.

il tocco di de ligt in area 2

"Fortunatamente Luca Marelli non arbitra più. Abbiamo una visione diversa degli episodi: per noi quello di Szczesny era un fallo da rosso e c’era rigore sul fallo di mano di de Ligt. Siamo seri e commentiamo gli episodi per quello che sono".

il tocco di de ligt in area 1

L'oggetto della critica del dg atalantino è Luca Marelli analista della moviola di DAZN ed ex arbitro che aveva appena spiegato perché Mariani aveva interpretato bene i due episodi incriminati.

giocatori e arbitro durante atalanta juventus 2

L'occasione da gol per l'Atalanta non è stata considerata chiara e per regolamento, non c'è stata espulsione diretta per il portiere della Juventus. Sul fallo di mani in area di de Ligt le immagini chiariscono che la palla non colpisce il braccio del difensore e – quindi – non cera il penalty. Ma Marino non ci sta e in diretta continua il suo personale ‘attacco'.

entrata di hateboer su de sciglio

Probabilmente ancora sulla scia della arrabbiatura di Coppa Italia – dove in quella occasione, in diretta tv sulle reti Mediaset applaudì l'analisi del moviolista ed ex arbitro Bergonzi, che aveva considerato il fuorigioco sul gol della Fiorentina un grave errore – Marino è incontenibile e a tratti eccessivo contro Marelli: "Siamo seri" ha evidenziato indispettito "commentiamo quanto accade in campo per come vengono registrati gli episodi anche nelle altre partite".

luca marelli 1

E di fronte alla spiegazione dell'ex direttore di gara di aver spiegato gli eventi secondo regolamento, la linea è stata superata: "È il suo regolamento, domani lo rilegga bene. Farebbe ancora l’arbitro se lo conoscesse".

luca marelli 2

Davanti alla furia del dg atalantino, a non perdere le staffe è lo stesso Luca Marelli che a fine intervista segna il gol più bello (il secondo dopo il colpo di testa di Danilo), con buona pace di Marino: "Fa parte del gioco prendere qualche insulto, ne ho presi tanto in campo e ci sta prenderne anche fuori". Gioco, partita, incontro.

umberto marino 1 umberto marino 3 umberto marino 2 umberto marino 2 umberto marino 1 luca marelli 3 luca marelli 5 luca marelli 4 giocatori e arbitro durante atalanta juventus 1