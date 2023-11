MOU, CHE ARABIA MI FA! – MENTRE MOURINHO PREPARA IL DERBY, CON LA SQUADRA IN RITIRO DOPO LA FIGURACCIA DI PRAGA, TORNANO A FARSI SENTIERE LE SIRENE SAUDITE: SULLO SPECIAL ONE, IN SCADENZA DI CONTRATTO CON LA ROMA, C'È L'AL ITTIHAD (FRIEDKIN E' UNA SFINGE: NON PARLA E NON SI CONOSCONO QUALI IDEE ABBIA PER LA ROMA DEL PROSSIMO ANNO) – LA VITTORIA IN UN DERBY MANCA DA UN ANNO E MEZZO AI GIALLOROSSI. IL TECNICO PORTOGHESE È RIUSCITO A VINCERE UNA SOLA VOLTA CON LA LAZIO SU QUATTRO SFIDE... – VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Juric per https://roma.repubblica.it/

SARRI MOURINHO

La sconfitta di Praga e le parole, durissime, di José Mourinho hanno lasciato il segno nello spogliatoio della Roma. L’umore è basso e la voglia di sorridere ancora meno. Un clima da giorno del giudizio che i calciatori della Roma dovranno affrontare insieme. Da vera “famiglia”, come amano sottolineare tutti, quando le cose vanno bene. E non da “calciatori non professionali” come li ha additati giovedì sera lo Special One.

Per questo da oggi tutti in ritiro a Trigoria, con la squadra che si fermerà a dormire al centro sportivo dopo la rifinitura di oggi pomeriggio. Un modo per compattarsi in vista di un derby da non poter sbagliare.

mourinho

[…] Ma la sfida di domani con la Lazio potrebbe essere lo spartiacque decisivo dell’intera stagione giallorossa. La vittoria in un derby manca da un anno e mezzo (602 giorni) e nell’avventura romanista, Mourinho, è riuscito a vincere un solo derby, perdendone tre. Un altro passo falso non sarebbe accettato, nonostante il credito infinito che lo Special One detiene nei confronti di buona parte della tifoseria.

In più la sosta per le nazionali addenserebbe, nuovamente, le nubi sopra Trigoria. Facendo vivere alla squadra ulteriori due settimane di voci (o decisioni) sul futuro dell’allenatore e di un intero comparto sportivo in scadenza tra sette mesi.

josè mourinho

E la soluzione per Mourinho — In attesa di capire se la manifestazione di interesse dell’Al Ittihad si trasformerà in un’offerta ufficiale — può essere solo mentale e nervosa. Perché le opzioni tecniche a disposizione sono le stesse messe in campo giovedì sera contro lo Slavia Praga.

Quattro cambi rispetto alla formazione vista in Repubblica Ceca, con Cristante che tornerà dal 1’ in mezzo al campo insieme a Paredes e Bove. Sulle fasce spazio a Karsdorp a destra (nonostante un atteggiamento a Praga che non è piaciuto a Mou) e Spinazzola, recuperato a sinistra. In attacco inamovibile la coppia Dybala-Lukaku. Per il resto, causa uomini contati, Mou ripresenterà la stessa difesa vista contro lo Slavia formata da Mancini, Llorente e Ndicka.

Da valutare nella rifinitura di oggi pomeriggio, invece, le condizioni di Lorenzo Pellegrini, tornato ad allenarsi ieri in gruppo. Il capitano giallorosso non gioca da oltre un mese per una lesione al flessore […]

mourinho mourinho lukaku SARRI MOURINHO 5