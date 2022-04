A MOU-SO DURO - "ALLA ROMA TOLGONO IL DIRITTO DI GIOCARE PER VINCERE" – MOURINHO AL TERMINE DELLA GARA SI SCAGLIA CONTRO L’ARBITRO: "IL SIGNOR DI PAOLO (AL VAR), PER NON DIRE IL SIGNOR DI BELLO, MI HANNO FATTO PROVARE VERGOGNA ALMENO DUE VOLTE. NEL ROSSO A ZANOLI CHE NON È STATO DATO, E PER IL RIGORE NON FISCHIATO A ZANIOLO. IL CAMPIONATO SI DECIDE ANCHE SE L’ARBITRO SBAGLIA A FAVORE DI CHI LOTTA PER LO SCUDETTO…"

Da corrieredellosport.it

Dodicesimo risultato utile consecutivo per la Roma di Mourinho che allo Stadio Maradona ha trovato un pari importantissimo in ottica quinto posto. La squadra giallorossa dopo aver subito nel primo tempo la rete dello svantaggio firmata da Insigne su rigore, ha trovato il pari nei minuti di recupero con El Shaarawy. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

Le sensazioni dopo questa partita?

“L’esultanza è perché durante la partita mi sembrava impossibile uscire con un risultato positivo. La mia squadra ha giocato benissimo ed è cresciuta. Ho sempre pensato finire questa partita con un buon risultato. Per questo per il pareggio ho esultato. La mia squadra è stata fantastica, dopo la partita di giovedì. Grande qualità, grande carattere, atteggiamento fisico e mentale incredibile”.

L’ingresso di Mkhitaryan ha cambiato la partita.

“Per questo lui gioca sempre. Un ragazzo che non è mai infortunato, mai squalificato, gioca sempre, per noi è duro. Il Leicester per esempio ha cambiato 9 giocatori ieri rispetto alla partita in Conference nell’ultima partita. La mia squadra è stata fantastica, dal primo minuto mi era sembrato impossibile vincere ma alla fine ci siamo riusciti. Per me è un orgoglio. Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto ma noi no, ma abbiamo il diritto per giocare per vincere le partite.

Oggi non mi è sembrato così. Ho letto giornali che dicevano che le squadre prime in classifica subiscono torti arbitrali, il campionato si decide anche se l’arbitro sbaglia a favore di chi lotta per lo scudetto. Oggi sembrava per noi impossibile vincere questa partita. Il signor Di Paolo e Di Bello in qualche momento ho sentito vergogna di essere lì”.

“Il rosso a Zanoli, nel primo tempo è sempre giallo. Il rigore non fischiato a Zaniolo è rigore. Dopo il contatto ci sta. C’è molto di più, voglio un po’ di rispetto. Noi lavoriamo tanto. Non siamo bravi ancora per giocarci lo scudetto, ma voglio avere il diritto di giocarmi le partite. Sabato voglio avere il diritto di vincere la partita".

Questo diritto le è stato tolto?

"Sì,sì".

