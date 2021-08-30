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MOURINHO, CHE PARACULO! LO "SPECIAL ONE" MANDA IN ESTASI I TIFOSI ROMANISTI CON IL VIDEO DI LUI CHE MANGIA LA PIZZA SUL TRENO DOPO IL SUCCESSO CON LA SALERNITANA: "DOPO UNA BELLA VITTORIA, NON C'È NIENTE DI MEGLIO". PARACULATE CON CUI NON SI VINCONO LE PARTITE MA CHE ESALTANO LA PIAZZA. E MOU, DA VECCHIA VOLPE DELLA COMUNICAZIONE, SA SURFARE L’ONDA DELL’ENTUSIASMO (ALTRO CHE QUELLA COPPOLA TRISTE DI FONSECA…)-
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“SE TI PIACE NELL’ORECCHIO VA BENE ANCHE LÌ” – AURORA RAMAZZOTTI SI IMPROVVISA SESSUOLOGA SU INSTAGRAM: “SESSO ANALE SÌ O NO? CHE VUOL DIRE? NELLA VITA NON C’È GIUSTO O SBAGLIATO. C’È QUELLO CHE TI PIACE” – “NEANCHE UN PISELLO IN TRE MESI? PROVA CON ROCCO” – E QUANDO UNA FOLLOWER LE CHIEDE INGOIO SI O NO… - VIDEO
PERCHÉ A WALL STREET NON FREGA NULLA DELLA CRISI AFGANA? - LA BORSA NON HA FATTO UNA PIEGA DOPO IL DISASTROSO RITIRO DEGLI USA DA KABUL: EPPURE AI TEMPI DELL'INVASIONE IRACHENA DEL KUWAIT E DELL'11 SETTEMBRE CI FURONO DRAMMATICI CROLLI DEI MERCATI - OGGI È DIVERSO, ORMAI L'ECONOMIA DIGITALE VALE MOLTO PIÙ DELLA PRESENZA MILITARE: PER LA PROIEZIONE DELLA FORZA AMERICANA NEL MONDO CONTANO AZIENDE COME GOOGLE, FACEBOOK, APPLE, AMAZON, MICROSOFT...
UN “VIPERETTA” PER LA RAGGI – MASSIMO FERRERO E “VIRGINIK” VANNO A CENA INSIEME A TESTACCIO. IL PRESIDENTE DELLA SAMPDORIA FA IL PROVOLONE E RIMBAMBISCE DI LODI LA SINDACA: “È UN RAGGIO DI SOLE ADORA VERAMENTE QUESTA CITTÀ E LO SPORT. CHE FACCIAMO, VIENE UN ALTRO E DISFA TUTTO? L’ABBIAMO MASSACRATA MA ORA VA SOSTENUTA” – CI È, CI FA, O SI VUOLE CANDIDARE? “LO SCOPRIREMO PRESTO”
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
TROPPI APERITIVI E GRIGLIATE QUEST’ESTATE? – PER RIMETTERVI IN FORMA EVITATE COCKTAIL, BIBITE GASSATE E CIBI PROCESSATI E FATE SCORTA DI ALIMENTI RICCHI DI FIBRE, CARNI MAGRE, PESCE, UOVA, TISANE DETOX E OVVIAMENTE TANTA ACQUA – OLTRE A MANGIARE BENE, È IMPORTANTE DORMIRE CON UN RITMO COSTANTE – I MITI DA SFATARE: NON È VERO CHE LE DONNE HANNO UN METABOLISMO PIÙ LENTO DEGLI UOMINI – LA DIETA PERFETTA PER TOGLIERE LA PANZETTA DOPO GLI ECCESSI DELLE VACANZE