Ben Yedder, Benzema, Coman, Ousmane Dembele, Giroud, Griezmann, Mbappé e Thuram. Basta l'attacco della Francia a Euro 2020 per mettere i brividi a chiunque: non c'è dubbio che la Nazionale di Didier Deschamps, campione del mondo in carica, sia tra le favorite alla vittoria finale. La pensa così anche José Mourinho, che ha fatto il punto della situazione sul prossimo torneo in programma dall'11 giugno. "La Francia ha tre squadre praticamente, non ha punti deboli - ha dichiarato al Sun - Devono vincere, altrimenti sarà un fallimento. Quando hai Mbappé non puoi non pensare di vincere".

Deschamps polemico: le parole su Mourinho

Il ct dei Bleus non deve averla presa benissimo, tanto che ha risposto col sorriso ma piccato al commento del collega portoghese. "José... ho pensato lo stesso del suo Tottenham, ma alla fine non è andata come previsto", ha dichiarato all'emittente francese Telefoot. Il riferimento è all'esonero di Mou avvenuto ad aprile, dopo che gli Spurs erano anche stati eliminati dall'Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Ma anche l'ex Juve è costretto ad ammettere che i suoi arriveranno a Euro 2020 come la squadra da battere: "Sì, siamo i favoriti perché siamo campioni del mondo. Non è questione di pressione, è la realtà".

