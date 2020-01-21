ancelotti italia armenia mancini mourinho
MOURINHO, QUANTO MI COSTI! NELLA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI PIÙ SPENDACCIONI COMANDA MOU, 4 ITALIANI NELLA TOP 10 (ANCELOTTI, ALLEGRI, MANCINI, RANIERI) - SECONDO LO STUDIO DI "OH MY GOAL" LO "SPECIAL ONE" È RIUSCITO A FAR SPENDERE AI PRESIDENTI DELLE SQUADRE CHE HA ALLENATO BEN UN MILIARDO E MEZZO DI EURO - RONALDO È PER DUE VOLTE IL COLPO PIÙ COSTOSO-
ancelotti italia armenia mancini mourinho
“L'HO PERDONATA PER IL MALE CHE HA FATTO A ME E A NOSTRO FIGLIO” – UMBERTO TOZZI PARLA DELLA SCOMPARSA DELLA EX COMPAGNA SERAFINA, LA MUSA DI ‘GLORIA’: “AVREI POTUTO MANDARLA IN GALERA PER I SOLDI DI CUI SI È APPROPRIATA. MA ANCHE SE MI AVEVA LASCIATO SUL LASTRICO IO RINUNCIAI ALL'AZIONE PENALE". ECCO PERCHE'– LA DRAMMATICA SEPARAZIONE: TOZZI CONFIDAVA AGLI AMICI CHE LA SUA EX COMPAGNA AVEVA FATTO IL LAVAGGIO DEL CERVELLO AL FIGLIO CON UNA OPERA DI DEMOLIZIONE DELLA FIGURA PATERNA- VIDEO
TRIPOLI E TRIBOLI - PER GESTIRE IL PASTICCIO LIBICO, L’UE VUOLE TRUPPE DI INTERPOSIZIONE E IL RILANCIO DELLA MISSIONE SOPHIA (IL CHE VUOL DIRE RIMETTERE LE NAVI IN MARE) CON L’OBIETTIVO DI FERMARE I TRAFFICANTI D’ARMI - MA SI TORNA AL SOLITO PUNTO: CHE SUCCEDE SE LE NAVI INCROCIANO BARCHINI CON A BORDO I MIGRANTI? BISOGNA PRIMA CAMBIARE LA REGOLA DEL PAESE DI PRIMO APPRODO…
PALMO DI BANCOMAT – AMAZON SAREBBE QUASI PRONTA A LANCIARE I PAGAMENTI CON LA MANO. SONO ALMENO QUATTRO MESI CHE SE NE PARLA, MA LA NOTIZIA RICICCIA DOPO UN’ESCLUSIVA DEL “WALL STREET JOURNAL” – CI SARÀ UNA SPERIMENTAZIONE SUI NEGOZI “WHOLE FOODS”. I VANTAGGI PER I CLIENTI? PRATICITÀ E VELOCITÀ. E ALTRI DATI SENSIBILI REGALATI AL COLOSSO DELL’E-COMMERCE…
UN NUOVO CASO SARS? IL MISTERIOSO VIRUS CINESE SI TRASMETTE DA PERSONA A PERSONA: GIÀ 224 I CASI UFFICIALI, 4 VITTIME - GIANNI REZZA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: “NON POSSIAMO ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ CHE IL VIRUS POSSA ARRIVARE IN EUROPA E IN ITALIA” - IL CASO IN AUSTRALIA - L’OMS CONVOCA IL COMITATO DI EMERGENZA, DI FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING HA CHIESTO "SFORZI RISOLUTI"
CAFONALINO – ALL’ELISEO TORNA IL FORMAT “LA STORIA A PROCESSO”: DAVID PARENZO INTERPRETA DREYFUS E LA GIURIA ASSOLVE LA STAMPA RESPONSABILE DELLA CAMPAGNA ANTISEMITA CONTRO IL MILITARE ACCUSATO INGIUSTAMENTE NEL 2894 DI ALTO TRADIMENTO - FIORENZA SARZANINI TESTIMONE DELLA DIFESA E GIORDANO BRUNO GUERRI DELL’ACCUSA. IL RICORDO DI GIAMPAOLO PANSA DEL PRESIDENTE “FONDAZIONE VITTORIALE”
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…