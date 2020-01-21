MOURINHO, QUANTO MI COSTI! NELLA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI PIÙ SPENDACCIONI COMANDA MOU, 4 ITALIANI NELLA TOP 10 (ANCELOTTI, ALLEGRI, MANCINI, RANIERI) - SECONDO LO STUDIO DI "OH MY GOAL" LO "SPECIAL ONE" È RIUSCITO A FAR SPENDERE AI PRESIDENTI DELLE SQUADRE CHE HA ALLENATO BEN UN MILIARDO E MEZZO DI EURO - RONALDO È PER DUE VOLTE IL COLPO PIÙ COSTOSO

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mourinho mourinho

Josè Mourinho da record per quanto riguarda le spese da allenatore. Il tecnico portoghese, oggi sulla panchina del Tottenham, nel corso della sua carriera è riuscito a far spendere ai presidenti delle squadre che ha allenato ben un miliardo e mezzo di euro in cartellini di calciatori, Pogba (105 milioni) è la punta dell'iceberg.
 

ANCELOTTI ANCELOTTI

Nella top 10 di Oh My Goal ci sono ben quattro tecnici italiani: Ancelotti, Allegri, Mancini e Ranieri. In classifica è normale osservare manager di squadre big con grandi disponibilità economiche anche se qualche piccola sorpresa c'è come Ranieri che ha approfittato della parentesi al Monaco dell'imprenditore russo Dmitrij Rybolovlev (ricordate il colpo James Rodriguez?) e di una carriera più lunga rispetto ai colleghi, tranne che nel caso di Wenger che in 34 anni di panchina si piazza "solo" a metà classifica.

ranieri 111 ranieri 111

 
Una curiosità: per due allenatori su dieci è stato Cristiano Ronaldo il colpo più costoso. Sia per Allegri, che l'anno scorso ha avuto il portoghese alla Juventus, sia per Manuel Pellegrini, approdato al Real Madrid nell'anno in cui CR7 era approdato in Liga.

 

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