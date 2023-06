MOURINHO RISCHIA MINIMO DUE TURNI DI STOP DALLA UEFA PER AVER DETTO ALL’ARBITRO KILLER TAYLOR “SEI UNA FOTTUTA DISGRAZIA” - PRIMO CONTATTO TRA MOU E I FRIEDKIN DOPO BUDAPEST – L’INCONTRO PRIMA DELLA PARTENZA DEL TECNICO PER LE VACANZE, PREVISTA LUNEDÌ PROSSIMO. LO "SPECIAL" VUOLE PARLARE CON I FRIEDKIN PER AVERE GARANZIE SUGLI INVESTIMENTI E SULL’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO...

Estratto da corrieredellosport.it

JOSE MOURINHO CON I GIOCATORI DELLA ROMA DOPO LA FINALE DI EUROPA LEAGUE PERSA

José Mourinho a Trigoria si è isolato da tutte le situazioni extracampo e che lo stanno riguardando. Dai comunicati Uefa e l’inchiesta, alle critiche ricevute dopo la finale: il tecnico portoghese si sta mettendo tutto alle spalle per lavorare esclusivamente sulla sua squadra per l’ultima partita contro lo Spezia.

L’ultima per prendersi l’Europa e chiudere questa stagione all’Olimpico con una vittoria per ringraziare i tifosi. Testa al presente, alla sua squadra, aspettando di incontrare una volta per tutte la proprietà per delineare il futuro. Sebbene un primo contatto con Dan Friedkin ci sia stato proprio ieri.

mourinho oliver taylor

Dopo l’allenamento con la squadra, lo Special One ha infatti incrociato il presidente della Roma al Fulvio Bernardini: i due si sono salutati per la prima volta dopo la finale persa a Budapest (Dan era andato via subito dopo la fine dei rigori), un incontro veloce, di pochi minuti, senza toccare il tema futuro. Quello è ancora atteso. Mou aspetta il famoso incontro che i tifosi sperano arrivi prima della partenza del tecnico per le vacanze, lunedì prossimo. Perché il tempo scorre, e la Roma ha bisogno di programmare la prossima stagione, ormai alle porte. José non vuole lasciare la sua squadra, i suoi tifosi, ma vuole garanzie per fare crescere ulteriormente il club e provare un’altra cavalcata in Europa League.

(...) Mourinho non cerca altre offerte, vuole prima parlare con i Friedkin per avere una garanzia per il futuro sugli investimenti e sull’organigramma societario. I tifosi aspettano e sperano, e domani sono pronti a omaggiarlo. Anche senza vederlo.

mourinho taylor

MOU E L'INCHIESTA UEFA

Da ilnapolista.it

Ieri la Uefa ha aperto un’indagine su Mourinho per gli insulti all’arbitro Taylor durante la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Le indagini riguardano anche il comportamento delle due tifoserie e dei club. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico della Roma rischia anche due turni di stop. I tempi per la decisione non saranno brevi.

mourinho rosetti

“L’inchiesta Uefa è già partita, ma i tempi si annunciano lunghi. Il rapporto dell’arbitro Taylor e del delegato Azaryan (Armenia) sono già a Nyon. Presto saranno avviati i contatti con le autorità di pubblica sicurezza ungheresi. Nessuna fretta sulle indagini. Non è ancora stata decisa una data, ma la prima riunione della Disciplinare dovrebbe svolgersi a Nyon a fine giugno, dopo le altre due finali di Conference e Champions e dopo la Nations League, per raggruppare tutti i casi”.

Mourinho è accusato di «insulti e linguaggio offensivo verso un ufficiale di gara». Rischia due turni di stop, minimo.

(...)

mourinho