27 feb 2020 15:15

IL MUGHINI FURIOSO A ‘TUTTI CONVOCATI’: "UNA JUVE COSI’ MESCHINA E BRUTTA NON LA RICORDO DA TEMPO. IL POSSESSO PALLA? UNA PUTTANATA" - "ERAVAMO ABITUATI A PIRLO, VIDAL ORA VEDIAMO PERSONAGGI CHE SOFFRONO E INCESPICANO. QUESTO PJANIC IL PEGGIORE DEGLI ULTIMI ANNI E RABIOT….” - "MOLTI VORREBBERO A PIAZZALE LORETO SARRI, È UNA PUTTANATA. IN QUESTO MOMENTO UN COMANDANTE NON PUÒ FAR NULLA. NON SONO ARRABBIATO, SONO ALLARMATO”