Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, c’è che il gran giocattolo italiano - ossia il romanzo del torneo di calcio di serie A - è nelle mani di una manica di dilettanti allo sbaraglio, di gente che aveva sì i soldi per raccattarlo dalla Lega Calcio ma che non è in grado di farlo arrivare sugli schermi (telefonino o televisore che sia) di noi utenti che abbiamo pagato un canone Dazn triplicato rispetto al passato.

Ogni partita è così, riesco talvolta a vederne un po’ sul telefonino nel mentre che il televisore è perfettamente oscurato, poi il telefonino cede anch’esso e sullo schermo appare solo un cerchietto che gironzola in tutta tranquillità e questo mentre Cuadrado piazzava al novantunesimo la botta decisiva di Juve-Fiorentina. Non ho visto nulla di nulla della buona parte del secondo tempo, la più drammatica. La partita me la sono fatta raccontare da Claudio Albanese, quello che in casa Juve governa i rapporti con i giornalisti e che è un mio amico.

Ho detto banda di dilettanti allo sbaraglio. Forse avrei potuto usare un linguaggio più pesante. Di certo c’è che sono furibondo.

