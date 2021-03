Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, che dire se non che sono stati 120 minuti di football da cardiopalmo, uno show elettrizzante in ragione dei continui cambiamenti di prospettiva, ora a favore degli uni ora a favore degli altri. Alla fine conta purtroppo il risultato nudo e crudo, ossia che con il 3-2 di stasera la Juve esce dalla Champions. Ed è un risultato drammatico, forse anche ingiusto, un aggettivo però che nel calcio vale poco. Anzi nulla.

Dopo un primo tempo lemme e chiuso in svantaggio di 0-1, la Juve ha giocato un secondo tempo da brividi, favorita anche dal fatto che il Porto era stato ridotto in dieci uomini dall’espulsione (meritatissima) di uno dei suoi. Meraviglioso il primo e il secondo gol di Chiesa, un giocatore che ogni giorno di più diventa decisivo. Di certo più decisivo di Ronaldo, che è stato il peggiore in campo.

Dopo il secondo gol la Juve ha martellato il Porto in tutti i modi e in tutte le direzioni, fino a quella che è stata la più bella giocata del match, un Cuadrado che dribbla di destro, si libera, e dal limitare dell’area piazza una stoccata che però sbatte contro la traversa interna a portiere largamente battuto. A quel punto m’è venuto il sospetto che potessimo non farcela perché era ovvio che la stanchezza avrebbe giocato a sfavore di chi attaccava.

E difatti nell’uno e nell’altro dei tempi supplementari la Juve non era più la irresistibile macchina da guerra dei secondi 45 minuti. Chiesa è addirittura uscito, distrutto dai crampi. I portoghesi in dieci facevano poco e non avrebbe potuto essere altrimenti. Solo che quel poco era bastante a parare la porta del loro bravissimo portiere. Finché in una delle loro pochissime azioni a offendere si sono procurati una punizione da poco oltre il limitare dell’area bianconera.

Una punizione che il loro giocatore ha tirato rasoterra e mentre i tre bianconeri in barriera non so perché si alzavano verso l’alto come se la volessero colpire di testa. La palla forte e diretta è passata senza essere disturbata sotto i loro piedi. Il nostro portierone l’ha vista inevitabilmente in ritardo, l’ha smanacciata appena, palla in rete. 2-2 . Ma non è finita. Pochi minuti ancora e Rabiot batte di testa in rete. 3-2 per la Juve, laddove occorrerebbe un 4-2. Mancano pochi minuti. La Juve si avventa.

A pochi istanti della fine c’è un batti e ribatti forsennato a un metro e mezzo dalla linea di porta. Fatto è che la palla non entra. La partita è finita. E ho detto partita, e avrei dovuto dire la tragedia shakesperiana. Perché di questo si è trattato in tutto e per tutto. Purtroppo per la Juventus.

