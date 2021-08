24 ago 2021 16:40

IL NAPOLI HA GIÀ UN MOTIVO PER RECRIMINARE: OSIMHEN SALTA LA JUVE - NESSUNO SCONTO ALL'ATTACCANTE NIGERIANO, FERMATO PER DUE GIORNATE DAL GIUDICE SPORTIVO DOPO L'ESPULSIONE CONTRO IL VENEZIA: NON CI SARÀ CONTRO IL GENOA E CONTRO I BIANCONERI, ANCHE SE È PRONTO IL RICORSO - IL CALCIATORE È STATO PUNITO "PER AVERE COLPITO VOLONTARIAMENTE CON UNO SCHIAFFO IL VOLTO DI UN AVVERSARIO CON IL PALLONE NON A DISTANZA DI GIOCO” E DOVRÀ ANCHE PAGARE UNA MULTA DI 5 MILA EURO...