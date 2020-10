CON NAPOLI-JUVE INIZIA LA CORSA GRAVINA-SIBILIA ALLA POLTRONA DELLA FIGC - IL BRACCIO DESTRO DEL NUMERO 1 DELLA FEDERCALCIO, GIANCARLO VIGLIONE, DEUS EX MACHINA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, SPINGE LA PROCURA FIGC CONTRO DE LAURENTIIS - UNA MOSSA CHE INFILA GRAVINA NEL SOSTEGNO ACRITICO A DAL PINO. MA VIGLIONE E’ NEL CALCIO GRAZIE A SIBILIA, FUTURO SFIDANTE DI GRAVINA NELLA CORSA ALLA FEDERCALCIO 2021. COMUNQUE VADA VIGLIONE CADRA’ IN PIEDI. ECCO IL MOTIVO

Dagonota

Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT24

C'è qualcosa di strano nella goffa e a tratti imbarazzante vicenda di Juvenrus Napoli, prima rinviata ma anche no, poi vinta a tavolino ma anche no, infine spintaneamente portata sul tavolo della Procura Federale della Federcalcio: l'apparente equidistanza del Presidente Gravina, infatti, mal si concilia con il movimentismo del suo braccio destro, Giancarlo Viglione.

Classe 1967, fedelissimo di Pecoraro Scanio, di cui è stato anche Capo di Gabinetto, Viglione, dopo una lunga parentesi nell'agricoltura, è oggi l'uomo che sussurra a Gravina, cui si è avvicinato sacrificando senza colpo ferire Cosimo Sibilia, Presidente della potente Lega Nazionale Dilettanti, ma soprattutto suo Virgilio nel mondo del calcio e futuro sfidante di Gravina nella corsa alla Federcalcio 2021.

Viglione, deus ex machina della giustizia sportiva della Federcalcio, è colui che in questi giorni ha infilato Gravina nel vicolo cieco del sostegno acritico alla Lega Serie A di Dal Pino. Prima - mentre imperversava la tempesta - ha convinto Gravina a non intervenire, relegandolo a un colpevole ruolo di comprimario, poi ha strizzato l'occhio alla sensibile Procura federale, guidata dal collega Capo di Gabinetto, Giuseppe Chinè, che con un arzigogolato ragionamento ha aperto un'indagine sui rapporti tra il Napoli Calcio e la ormai famigerata ASL di Napoli.

gravina e sibilia foto mezzelani gmt

Poco importa a Viglione che la risibile indagine distruggerà i residui rapporti tra l'elettore De Laurentiis e l'aspirante eletto Gravina, perché lui in ogni caso rimarrà in piedi. Se dovesse vincere Gravina, lui continuerà a imperversare in Via Allegri, dove gli uscieri lo chiamano il Presidentino, anche per via della ridotta statura. Se invece Gravina dovesse venire soppiantato da Sibilia, lui ha già pronto il piano B: ricucire con il vecchio mentore irpino grazie ai suoi buoni uffici al Governo, Spadafora e Boccia su tutti, e alla gratitudine di Agnelli e Dal Pino, che di Gravina mal tollerano l'anelito all'indipendenza.

Ma abbattere De Laurentiis, sempre se l'operazione dovesse riuscire, non sarà a costo zero. Il Denis Verdini di Gravina ha dovuto abbandonare il passo felpato e questo, in tempo pre-elettorale, è stato un errore. Molti Palazzi della politica romana fanno fatica a distinguere chi e’ il Presidente della Figc se Gravina o Viglione...

gravina club sky gravina foto mezzelani gmt 029 gravina spadafora dal pino