24 ago 2022 09:56

NASO STORTO, UCCELLO IN FIAMME – GIORGIO CHIELLINI IN UN'INTERVISTA PER UN PODCAST DELLA “BILD” SI LASCIA ANDARE AD AMMISSIONI SULLA SUA VITA EXTRACALCISTICA – “ESSERE UN CALCIATORE DI SUCCESSO MI HA AIUTATO AD AVERE STORIE CON PIÙ DONNE RISPETTO A QUELLE CHE AVREI POTUTO AVERE SE AVESSI FATTO UN ALTRO MESTIERE. NON SONO CERTO IL CALCIATORE PIÙ BELLO DELLA MIA GENERAZIONE. ANZI, DIREI CHE SONO PIUTTOSTO UN BRUTTO ANATROCCOLO...”