15 set 2022 17:59

E NAUFRAGAR M'È DOLCE IN QUESTO ''DEL MAR" - IL DIFENSORE DEL BOLOGNA, KEVIN BONIFAZI, IMMORTALATO IN UNA "STORY" IN MARCATURA STRETTA SULLA BOMBASTICA MODELLA ARGENTINA MARIA DEL MAR MOLAR (NEANCHE FOSSE LUKAKU) - IL CALCIATORE HA SALTATO DIVERSE PARTITE NEGLI ULTIMI TEMPI. E' STATO PROSCIUGATO FISICAMENTE DALLA CALIENTE GNOCCA ARGENTINA? - FOTO SCONSIGLIATE AI DEBOLI DI CUORE...