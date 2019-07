DEI DE LIGT E DELLE PENE! LA JUVE VA ALL IN SUL MAGNIFICO CENTRALE DELL’AJAX: OFFERTI 67 MILIONI. MA GLI OLANDESI NE CHIEDONO 75! – L’INTER CHIUDE PER BARELLA (CHE HA PREFERITO I NERAZZURRI ALLA ROMA) E ASPETTA LUKAKU – IL BARCELLONA, PRESO GRIEZMANN, SI LANCIA SULLE TRACCE DI LAUTARO MARTINEZ –IL REAL DICE NO A NEYMAR E PUNTA POGBA - IL PSG SU JAMES RODRIGUEZ MA DE LAURENTIIS…

Giornata senza squilli per il calciomercato nostrano. La Juventus è sempre su De Ligt e, secondo la stampa olandese, il club torinese avrebbe alzato la sua offerta per chiudere l’affare. L’Inter è sempre su Lukaku che attende sviluppi, mentre il PSG si sta interessando a James Rodriguez, ma il presidente De Laurentiis rassicura i tifosi: il colombiano vuole il Napoli. All’estero, il Real Madrid chiude le porte a Neymar e insiste per Pogba, mentre il Barcellona è pronto ad abbracciare Griezmann.

La Juve alza l’offerta per De Ligt

La Juventus va in pressing per Matthijs de Ligt. La società bianconera vuole chiudere al più presto la trattativa per l’olandese, anche per evitare che il giovane difensore debba aggregarsi al ritiro dell’Ajax in Austria. Secondo il quotidiano “De Telegraaf”, la Juventus avrebbe alzato la propria offerta a 67 milioni di euro, avvicinandosi dunque alla richiesta di 75 milioni del club olandese. De Ligt resta in attesa della definizione dell’affare, forte dell’accordo quinquennale già raggiunto con la società bianconera.

Lukaku aspetta l’Inter, preso Barella. Caso Lautaro

L’Inter è finalmente giunta al traguardo nell’operazione che porta Nicolò Barella in nerazzurro. Con il Cagliari è stata trovata l’intesa sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35. E’ uno degli acquisti più onerosi nella storia della Milano nerazzurra che allo stesso tempo è pronta a tuffarsi anche su Romelu Lukaku che a sua volta attende l’Inter. L’attaccante belga è partito col resto del Manchester United per la tournee australiana ma si è allenato a parte al mattino assieme a Martial per un piccolo fastidio muscolare ed è stato poi esentato dalla seconda sessione a titolo precauzionale visto l’incontro in programma a Londra fra Piero Ausilio, ds nerazzurro, ed Ed Woodward, amministratore delegato dello United, per trattare il trasferimento del giocatore. Il Manchester valuta Lukaku 83 milioni di euro, ma l’Inter punta a ridurre la richiesta di una decina di milioni.

Secondo il “Sun”, tra l’altro, il tentativo in extremis del tecnico Solskjaer di convincere Lukaku a rimanere un’altra stagione sarebbe andato a vuoto: il belga non avrebbe perdonato all’allenatore il trattamento che gli ha riservato negli ultimi sei mesi, quando gli ha fatto capire che era Rashford la sua prima scelta per l’attacco. Chiuso invece l'affare Barella per 45 milioni: il Cagliari ha accettato l'offerta di Marotta. Un'operazione che dovrebbe essere chiusa con un prestito oneroso da circa 12 milioni, 25 milioni per l'obbligo di riscatto e 8 milioni di bonus. Barella è atteso a Milano, dove domani dovrebbe già svolgere le visite mediche prima della firma del contratto. Intanto l'agente di Lautaro Martinez conferma: "La voce sull'interesse del Barcellona è vera", dice Alberto Yaquè, che conferma a "Olè" che i blaugrana sono sulle tracce dell'attaccante dell'Inter. "Non ci ha chiamato nessuno ma sappiamo che c'è stato un sondaggio importante, di sicuro il ragazzo piace al Barcellona".

Il Paris Saint Germain si interessa a James Rodriguez. Secondo la “Sport Bild”, il club francese sarebbe spettatore interessato della trattativa fra Real Madrid e Napoli per portare il fuoriclasse colombiano alla corte di Ancelotti: le parti non sono ancora giunte a un’intesa e se la trattativa dovesse a un certo punto arenarsi, a quel punto il PSG entrerebbe in scena, forte delle risorse economiche necessarie ad accontentare le richieste dei blancos. Ma a rassicurare i tifosi azzurri ci pensa De Laurentiis che ha dichiarato: “James è il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggiore considerazione.

Piace molto ad Ancelotti e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole: lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid che ha pretese elevate secondo noi, ma James vuole il Napoli”. Il patron del club azzurro ha invece allontanato Icardi: “Ancelotti non farebbe lo scambio con Insigne? Ha ragione. Icardi vorrà sempre andare alla Juventus, ma anche io preferisco Lorenzo perché di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens – ha spiegato De Laurentiis – Non nego di averlo cercato, né si può ignorare il suo talento: Icardi è fortissimo, ma si è parlato talmente tanto di lui che adesso sembra più anziano dei suoi 26 anni. Visto da lontano, dà l’impressione di essersi gestito male e di non aver colto l’importanza del ruolo che riveste”.

La Roma ha venduto Marcano, Gerson verso il Flamengo

Mentre resta in stand-by la trattativa per Mancini con l’Atalanta, la Roma ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo al Porto Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. L’attaccante sloveno Zan Celar ha invece rinnovato il contratto con la Roma fino al 30 giugno 2023.

Gerson, 22 anni, secondo la stampa brasiliana sarebbe vicino al ritorno in patria per vestire la maglia del Flamengo: nelle prossime ore i dirigenti del club carioca incontreranno quelli giallorossi per cercare un’intesa definitiva. Attesi a Roma Marcos Braz e Bruno Spindel, rispettivamente vicepresidente e direttore generale del Flamengo, che condurranno la trattativa assieme a Marcos Silva, padre del giocatore. Gerson ha espresso il fermo desiderio di giocare nei ‘rubro-negros’ dove conta di riconquistare un posto nella Selecao e magari nella nazionale olimpica che andrà in campo a Tokyo nel 2020. Inizialmente il Flamengo avrebbe voluto il giocatore in prestito ma sarebbe disposto ad assecondare la richiesta della Roma di un trasferimento a titolo definitivo.

Real, no a Neymar: l’obiettivo è sempre Pogba

Il Real Madrid chiude la porta a Neymar, punta Pogba e sogna Mbappè. Secondo il quotidiano spagnolo “As”, il presidente Florentino Perez ha escluso un investimento importante per il brasiliano del PSG, in rotta con il club francese che preferirebbe venderlo proprio al Real per evitare il suo ritorno a Barcellona. Le merengues hanno altre priorità, a partire da Paul Pogba richiesto espressamente dal tecnico Zidane: secondo il quotidiano “Marca”, però, prima di puntare al centrocampista francese gli spagnoli dovrebbero sfoltire la rosa e incassare circa 200 milioni per mettere a posto il bilancio e rispettare i parametri del fair play finanziario.

Un altro motivo per non pensare a Neymar: Florentino Perez, piuttosto, sogna il più giovane Mbappè per età, potenziale tecnico, carisma e potenziale commerciale. Intanto, in attesa di definire il futuro di Neymar, il Paris Saint Germain si guarda intorno: dovesse andare via il brasiliano, il club francese, secondo il quotidiano catalano “Sport”, andrebbe su Leroy Sané, 23enne attaccante tedesco che non ha ancora rinnovato il contratto col Manchester City. Sul giocatore è però in pressing anche il Bayern Monaco.

Barcellona, passo decisivo verso Griezmann

Antoine Griezmann può ormai considerarsi un nuovo giocatore del Barcellona. Secondo “L’Equipe”, i blaugrana avrebbero effettuato il bonifico bancario da 120 milioni di euro attivando la clausola rescissoria che permette all’attaccante francese di liberarsi dall’Atletico Madrid. Domani “Le Petit Diable” dovrebbe firmare il contratto di cinque anni che lo legherà ai blaugrana, poi fra sabato e lunedì avverrà la presentazione. Sempre secondo “L’Equipe”, l’Atletico avrebbe inizialmente provato a trattare la cessione di Griezmann chiedendo Semedo come parziale contropartita mentre i blaugrana avrebbero proposto 130 milioni anziché 120 ma dilazionati. Offerte che né in un caso né nell’altro sono andate a buon fine, fino all’epilogo di oggi.

Affari italiani conclusi

Un nuovo portiere per il Brescia. Si tratta di Jesse Joronen, finlandese classe ’93 che ha firmato con le Rondinelle un contratto triennale. Joronen nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze in campionato e 6 in Europa League con il Copenhagen. Rinforzo in difesa per il Sassuolo che ha ufficializzato l’arrivo dal Borussia Dortmund, in prestito con diritto di riscatto, del 24enne tedesco Jeremy Toljan. Doppia operazione in uscita per l’Atalanta che ha annunciato la cessione in prestito alla Juve Stabia di Salvatore Elia (attaccante classe ’99) e Alessandro Mallamo (centrocampista classe ’99).

