"Speravo de venicce prima". L'attesa degli Europei è stata lunga un anno come ha sintetizzato con uno striscione un gruppo di tifosi della Nazionale azzurra che attendono davanti ai cancelli dell'Olimpico di fare il loro ingresso allo stadio per Italia-Turchia…

Bocelli emoziona l'Olimpico

Sul prato dell'Olimpico tocca ad Andrea Bocelli, capace di emozionare il pubblico presente e gli spettatori che seguono la cerimonia in tv regalando una toccante esibizione dell'aria di fama mondiale "Nessun Dorma", mentre i 24 palloncini si sono raggruppati in un unico grappolo come ad elevare simbolicamente lo spirito di Euro2020 al cielo, circondati da un'esplosione di effetti pirotecnici colorati ad occupare l'intera capertura dello stadio.

Via alla cerimonia inaugurale Iniziata al cerimonia inaugurale, con fuochi d'artificio due simoboli del calcio azzurro e della Capitale come Alessandro Nesta e Francesco Totti in campo, dove i musicisti della banda della Polizia di Stato e 6 cavalieri (tutti in uniforme risorgimentale) hanno eseguito il brango il 'Guglielmo Tell' di Gioacchino Rossini. Spettacolare la coreografia con delle enormi palle sospese nell'aria a rappresentare le 24 squadre che partecipano a Euro2020 e le 12 città che ospiteranno le partite.