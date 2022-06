15 giu 2022 15:25

NE DOVETE ANCORA MANGIARE DI GULASH - I MEDIA INGLESI IMBESTIALITI, PER LA CLAMOROSA SCONFITTA DELLA NAZIONALE DEI TRE LEONI CONTRO L'UNGHERIA PER 4-0, PUNTANO IL DITO CONTRO SOUTHGATE: "NON SA COSA STA FACENDO, VERRÀ LICENZIATO DOMATTINA. IL CT ERA IMMOBILE NELLA SUA AREA TECNICA. A FINE PARTITA È SCESO IN CAMPO E CORAGGIOSAMENTE O STUPIDAMENTE, HA APPLAUDITO IL PUBBLICO” - SI TRATTA DELLA PEGGIORE SCONFITTA INTERNA DELLA NAZIONALE DAL 1928…