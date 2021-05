NEANCHE DOPO AVER SBAGLIATO IL RIGORE CONTRO IL BRASILE HA PIANTO COSI’ TANTO... – LA FIGLIA DI ROBERTO BAGGIO RACCONTA DI AVER GUARDATO IL FILM SU NETFLIX (“IL DIVIN CODINO”) CON IL PAPÀ: “HA PIANTO TUTTO IL TEMPO. E VOI?" (PURE) - SONO TRASCORSI ORMAI VENTISETTE ANNI, MA CERTE EMOZIONI SONO TALMENTE FORTI CHE SEMBRA CHE NON SE NE SIANO MAI ANDATE… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

Sono trascorsi ormai ventisette anni, ma certe emozioni sono talmente forti che sembra non se ne siano mai andate. Come quelle che ti dà la rincorsa di un sogno al limite dell'impossibile, oppure un rigore sbagliato in finale del Mondiale. La grande delusione di Roberto Baggio, in quel caldo pomeriggio americano del 17 luglio 1994, è stata la stessa di milioni di italiani incollati alla televisione.

Bastano poche immagini di un film per rivivere tutto di nuovo. Ma "Il Divin Codino", lungometraggio biografico dedicato al Roby nazionale, non racconta soltanto quel momento ormai diventato iconico nella storia d'Italia. Il film su Roberto Baggio mostra soprattutto il lato umano del grande campione, che ancora oggi non si smentisce mai.

È la figlia Valentina a rivelare la grande commozione del papà, che ha rivisto e rivissuto la sua storia attraverso il piccolo schermo di Netflix. "Papà ha pianto per tutto il film... e voi?", scrive in una storia Instagram la primogenita dell'ex attaccante, che anche in foto mostra ancora una volta la grande umanità e sensibilità che lo ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Una mano sugli occhi per celare la grande emozione, in molti si saranno rivisti in questa bellissima e commovente immagine di un campione che ha segnato un'epoca.

