Giusto Ferronato per gazzetta.it

Se Lewis Hamilton riesce a vincere le gare anche su tre ruote, si può chiudere bottega... È incredibile e indimenticabile il finale del GP di Gran Bretagna, con la gomma anteriore sinistra che si è afflosciata prima sulla Mercedes di Valtteri Bottas e poi su quella di Hamilton.

Sfortunato il finlandese, che era secondo e mancavano ancora due giri: Valtteri ha dovuto raggiungere lentamente il box e ha perso piazzamento e zona punti. Lewis ha invece perso l’anteriore sinistra a un giro dalla fine, ma Max Verstappen non ne ha approfittato perché era rientrato per prendere il punto del giro veloce: in apparenza è una mossa che gli è costata la vittoria. Hamilton, infatti, gestendo la macchina alla meglio, è riuscito a tagliare il traguardo praticamente su tre ruote. Seguito da Verstappen e dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha trovato un podio insperato.

UN ALTRO SPORT

Insperato perché la gara ha detto ancora una volta che le Mercedes fanno un altro sport. Il dominio di Hamilton e Bottas è stato netto sin dal via. Solo le Safety car per gli incidenti tra Magnussen e Albon (penalizzato) e quello di Dani Kvyat hanno contenuto il divario tra le Frecce Nere e i rivali.

Che sono stati Verstappen e Leclerc, ma a grande distanza. L’olandese non è mai riuscito ad avvicinarsi e Leclerc al momento dei guai alle gomme delle Mercedes era a oltre mezza pista. Per il Cavallino, comunque, un’iniezione di fiducia in un momento tecnico difficile, confermato dal decimo posto di Sebastian Vettel che ha chiuso in zona punti solo grazie ai guai di Sainz (anche lui gomma afflosciata nel finale) e Bottas.

HULKENBERG NON PARTE

Su una pista dove alla vigilia si temeva un tracollo, la Ferrari ha trovato un podio, ma è comunque rimasta davanti a Racing Point e McLaren, qui di casa. Il distacco dai migliori resta, ma Leclerc ha confermato di essere una sicurezza su cui costruire. Quarto posto per la Renault di Daniel Ricciardo, quinto per Lando Norris, sesto per Esteban Ocon, settimo per un ottimo Pierre Gasly che spera di essere recuperato in Red Bull dove Albon, anche oggi falloso e ottavo, rischia di essere appiedato da Helmut Marko. Solo nono Lance Stroll con la Racing Point, che non ha potuto nemmeno schierare Nico Hulkenberg, rimasto ai box per un problema tecnico. Prossima gara la prossima settimana sempre sulla stessa pista.

