NEANCHE CON MOURINHO SONO FINITE LE FIGURE DI MERDA DELLA ROMA IN EUROPA – I CARNEADI NORVEGESI DEL BODO GLIMT (NON LO UNITED, IL BAYERN O IL BARCELLONA) RIFILANO 6 PERE AI GIALLOROSSI IN CONFERENCE LEAGUE. LA COLPA NON SARA’ ANCHE QUI DI ORSATO? AVEVA RAGIONE MOU A LAMENTARSI DELLA ROSA: LA ROMA NON HA RICAMBI ALL’ALTEZZA – IL FUORIONDA DI MANCINI: " QUESTA TRASFERTA È UNA PENITENZA PER IL CAMPIONATO DI MERDA DELL'ANNO SCORSO" – LA STORIA DEI GRANDI SPAZZOLINI DA DENTI DEI TIFOSI DEL BODO-
LA RICONOSCETE? – LA “DIRTY GIRL” È TORNATA A FAR INFOIARE I PIPPAROLI CON UNO SCATTO DA STURBO SU INSTAGRAM: LA "RAGAZZACCIA DEL ROCK", COME SI AUTODEFINISCE, POSA CON UN PAIO DI MUTANDE TRASPARENTI DI GUCCI, MOSTRANDO IL LATO B IN PRIMO PIANO – E IN UN NUOVO VIDEO FA BALLARE DELLE PROTESI CON DEI MEGA CAPEZZOLI…
CONTE NEL BUNKER – PIETRO SALVATORI TWEET: ‘’APPENA CONTE HA FINITO DI PRESENTARE I 5 VICEPRESIDENTI DELLA SEGRETERIA (TAVERNA, TURCO, RICCIARDI, TODDE E GUBITOSA), CIRCA LA METÀ DEI PARLAMENTARI PRESENTI SI È ALZATA E SE NE È ANDATA” – FATTI FUORI APPENDINO, CRIMI E AZZOLINA – COME UN DE LUCA, SPADAFORA GLI DÀ DELLA MEZZA PIPPA - È SOPRATTUTTO LA COATTA DIVA TAVERNA, CHIAMATA ADDIRITTURA A ESSERE VICARIA, A SCONTENTARE I PARLAMENTARI PIÙ GIOVANI: “SE È LEI CHE DEVE RAPPRESENTARE IL NUOVO CORSO DELLA GENTILEZZA NEL DIALOGO SIAMO A POSTO”
CHI L'AVREBBE MAI DETTO: LE RICETTE E IL DECOUPAGE VALGONO 39 MILIARDI DI DOLLARI - PAYPAL SAREBBE PRONTA A SPENDERE UNA MONTAGNA DI SOLDI PER ACQUISTARE “PINTEREST”, IL SITO UTILIZZATO IN TUTTO IL MONDO PER PUBBLICARE RICETTE, OUTFIT E ARREDAMENTO FAI DA TE – ALLA SOCIETÀ DI PAGAMENTI ONLINE CON OLTRE 250 MILIONI DI UTENTI FA MOLTA GOLA IL MERCATO DEL COSIDDETTO “SOCIAL TRADING”, ESPLOSO NEL PERIODO DELLA PANDEMIA…
SPUTNIK IN UN OCCHIO – ANCHE QUESTA VOLTA L’EUROPA SI LAVA LE MANI DI UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA L’ITALIA, OVVERO L’APPROVAZIONE DEI VACCINI CINESI E DI QUELLO RUSSO, NON AUTORIZZATI DALL'EMA E PER QUESTO NON VALIDI PER IL GREEN PASS – BRUXELLES PASSA LA PATATA BOLLENTE AL NOSTRO PAESE, PARLANDO DI DECISIONE CHE SPETTA AGLI STATI: CERTO, NON VOGLIONO SCOTTARSI DANDO L’OK A VACCINI DI DUBBIA EFFICACIA E APRIRE LA STRADA A CAUSE MILIONARIE…
L’ESTATE E’ FINITA MA L’ITALIA CONTINUA A VINCERE: DOPO L’OLIMPIADE, TOP GANNA E IL QUARTETTO SONO ANCORA D’ORO NELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE - NEL VELODROMO DI ROUBAIX, GANNA, MILAN, BERTAZZO E CONSONNI BATTONO LA FRANCIA SPIANANDO QUATTRO CHILOMETRI A QUASI 70 KM ALL’ORA DI MEDIA! IL TITOLO MONDIALE MANCAVA DA PERTH 1997…
CAFONALINO - GRANDE CINE-RIMPATRIATA PER FESTEGGIARE L'AUTOBIOGRAFIA DI GABRIELE MUCCINO - I RETROSCENA DELLA SUA VITA VISSUTA TRA CINECITTÀ E HOLLYWOOD, TRA CIAK FORTUNATI E FILM MANCATI COME QUELLO CON AL PACINO, FINO ALLA TELEFONATA CON SEAN CONNERY - AD APPLAUDIRLO GIOVANNI VERONESI E VALERIA SOLARINO, GIOVANNI MINOLI E LA FIGLIA GIULIA, SABRINA IMPACCIATORE E IL PRODUTTORE DOMENICO PROCACCI - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 3.794 NUOVI CASI E 36 DECESSI, CON 574.671 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 88,1 MILIONI, CON PIÙ DI 44,1 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (L'81,70% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - LA FONDAZIONE GIMBE: I CONTAGI SU BASE SETTIMANALE SONO ANCORA IN CALO (-1,9% I NUOVI CASI RISPETTO ALLA SETTIMANA PRIMA)