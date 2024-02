NEANCHE IL TEMPO DI CREARE UN PROFILO SOCIAL E GIA' ROBERTO BAGGIO SI È ROTTO IL CAZZO - IL "DIVIN CODINO" ANNUNCIA L'APERTURA IL SUO CANALE UFFICIALE SU INSTAGRAM, CHE SARÀ GESTITO DALLA FIGLIA VALENTINA, CON UN VIDEO A BORDO DEL SUO "DIVIN PANDINO" - NEL FILMATO, L'EX "10" AZZURRO RINGRAZIA I SUOI FOLLOWER PER GLI AUGURI DI COMPLEANNO, MA POI BRONTOLA: "OH CICCIA, PERÒ ADESSO BASTA!" - BAGGIO DOVRA' ABITUARSI IN FRETTA ALLE RIPRESE, VISTO CHE IL SUO PROFILO HA GIA' ATTIRATO OLTRE 180MILA SEGUACI... - VIDEO

Estratto dell'articolo Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

roberto baggio 6

Nessuno ha mai avuto il suo tocco di palla, e neppure di Panda. Eccolo, Roberto Baggio, che […] è riapparso dalla sua lontananza sotto forma di contadino di mezza età, brizzolato e in carne, al volante della sua ormai celebre Panda verde militare. Il Divin Pandino.

La regia del video è di Valentina Baggio, […] lei ha postato papi sui social per un videomessaggio (virale) di ringraziamento per il compleanno (57 anni domenica scorsa, auguri). Anche se trattasi probabilmente di un errore all’anagrafe, dal momento che non risulta che per gli eroi il tempo trascorra come per tutti gli altri. La novità è che gli ha aperto un profilo Instagram che in una giornata ha superato 130 mila follower.

[…] L’uomo invisibile, il più presente di tutti: perché presente a sé stesso. Fa un po’ tenerezza la versione boomer del Divin Codino, mentre declama il suo messaggio di ringraziamento e poi si rivolge alla figlia per dirle «Oh, ciccia, adesso basta però...» e immaginiamo che la ripresa avrà avuto bisogno di due o tre tentativi, papi mettiti così, papi fai cosà, papi guarda qui. […]

roberto baggio 5 roberto baggio roberto baggio 1 roberto baggio 5 roberto baggio 2 roberto baggio roberto baggio 3 roberto baggio roberto baggio 4