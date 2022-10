NEQROUZ INFILO’ UN DITO NEL SEDERE DI INZAGHI: IN COLOMBIA SUCCEDE DI PEGGIO. IL 31ENNE GEISSON PEREA PER PROVOCARE UN AVVERSARIO SI ABBASSA I PANTALONCINI E GLI MOSTRA GLI ATTRIBUTI (IN SENSO FISICO) - L’ARBITRO NON SI È ACCORTO DEL GESTO E IL CALCIATORE È RIUSCITO QUINDI A TERMINARE LA PARTITA. MA IN TV E SUI SOCIAL…

C’è chi per innervosire l’avversario gli sussurra cose spiacevoli o chi per distrarlo gli fa delle smorfie. Di sicuro non era mai successo quello che si è visto in prima divisione colombiana. Il calciatore 31enne Geisson Perea è salito agli onori della cronaca per aver compiuto il gesto di distrazione più estremo in circolazione su un campo da calcio.

Il gesto estremo del calciatore davanti alla tv

Il giocatore del Sante Fe per provare a confondere le idee all’avversario del Jaguares, pronto a calciare una punizione, ha deciso di mostrargli gli attributi. E non è una metafora. Si è abbassato il pantaloncino e ha mostrato la sua virilità ripresa ovviamente dalle telecamere. Per sua fortuna l’arbitro non si è accorto dello spiacevole gesto provocatorio e il calciatore è riuscito quindi a terminare la partita. Resta lo sconcerto dei telespettatori che, collegati da casa, hanno assistito allo spettacolo vietato ai minori. Ovviamente sui social la questione è esplosa con tante persone che hanno chiesto una pena esemplare per il giocatore.

