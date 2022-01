NESSUNO SFUGGE AI CAPRICCI DI UNA MOGLIE, NEANCHE LEO MESSI - LA MOGLIE DEL FUORICLASSE ARGENTINO SAREBBE SCONTENTA DEL MALTEMPO COSTANTE E DELLA DIFFICOLTÀ NELL’APPRENDERE IL FRANCESE E VORREBBE SPINGERE IL MARITO A TORNARE AL BARCELLONA! – AL MOMENTO L’ASSO DEL PSG NON SAREBBE INTENZIONATO A LASCIARE LA FRANCIA MA SE NON DOVESSE RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI STAGIONALI…

Claudio Mancini per www.calciotoday.it

Cresce la paura in Francia per il possibile e prematuro addio di Lionel Messi dal PSG. Non è la prima volta che nel corso di questa stagione circolino le le voci di un presunto abbandono dell’attaccante 7 volte Pallone d’Oro dal top club francese.

L’avventura all’ombra della Torre Eiffel non è iniziata nel migliore dei modi per il fuoriclasse di Rosario. Tra infortuni e positività al Covid, Messi è stato costretto a saltare diverse gare, riuscendo comunque a realizzare 6 gol e a mettere a referto 5 assist in 16 partite giocate.

Uno score non di certo pessimo, ma non all’altezza del suo nome e che spingerà un talento come lui a fare senz’altro meglio nel prosieguo della stagione. Il Paris Saint Germain è primo in campionato ed in piena corsa per la Champions League, il grande obiettivo del club e dello stesso Messi, che non riesce ad alzare la coppa dalla stagione 2014/2015.

Messi lascia il PSG? Il presunto sfogo di Antonela Roccuzzo

A preoccupare i tifosi del PSG, però, sono le recenti indiscrezioni riportate dal giornale spagnolo El Nacional e dal Corriere dello Sport. Stando a quanto riferito in queste ore, infatti, l’avventura di Messi in Francia avrebbe vita breve e le motivazioni coinvolgerebbero sua moglie Antonella Roccuzzo.

A causa del costante mal tempo e della difficoltà nell’apprendere la lingua, la compagna di Messi starebbe vivendo un vero e proprio incubo. Sempre secondo quanto riferito in Spagna, lady Messi starebbe facendo pressioni per tornare in Catalogna, ma l’attaccante non sarebbe dello stesso avviso.

Difficile riuscire a capire se le indiscrezioni circolate in queste ore siano veritiere o meno, potranno essere gli stessi protagonisti a confermare o smentire. In ogni caso, il tempo ci farà scoprire le scelte dei due coniugi, che sperano di lasciarsi alle spalle questo periodo negativo.

