12 feb 2021 17:43

NEYMAR HA PRESO IL PALO – NON C’E’ UNA FOTO DELLA INFLUENCER CHIARA NASTI CHE NON ABBIA UN LIKE DELL’ATTACCANTE BRASILIANO MA LA BELLA NAPOLETANA NON CEDE ALLA SUA CORTE. ‘O NEY STA FACENDO DI TUTTO PER AGGANCIARE LA RAGAZZA CHE LA SCORSA ESTATE UFFICIALIZZÒ IL SUO FIDANZAMENTO CON NIKLAS DORSCH, CENTROCAMPISTA TEDESCO DEL GENT. LA SORELLA ANGELA, EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE, È FIDANZATA CON KEVIN BONIFAZI DELL'UDINESE…