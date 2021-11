NEYMAR, DAL PIANTO ALLA FESTA – IL BRASILIANO È USCITO IN LACRIME DOPO AVER RIMEDIATO UNA BRUTTISSIMA DISTORSIONE NEL MATCH CONTRO IL SAINT-ETIENNE CHE LO TERRA' FUORI PER CIRCA 2 MESI – MA DOPO L’INCONTRO SONO PARTITE LE POLEMICHE: A POCHE ORE DALL’INFORTUNIO, NEYMAR È STATO AVVISTATO A UNA FESTA CON UN CANTANTE BRASILIANO CHE HA PUBBLICATO UNA FOTO CON LA DIDASCALIA: "È TORNATO AL 100%" - VIDEO

infortunio neymar 1

1. L'INFORTUNIO DI NEYMAR

Da www.gazzetta.it

Il Paris Saint-Germain vince 3-1 sul campo del Saint-Etienne, ma non può sorridere a causa del brutto infortunio patito da Neymar nei minuti finali del match. L'attaccante brasiliano ha infatti rimediato una bruttissima distorsione alla caviglia sinistra, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella.

infortunio neymar 5

Le immagini dell'infortunio sono terribili, con la gamba sinistra dell'ex Barça che finisce su quella del proprio avversario, causando una torsione innaturale della caviglia. Neymar è finito immediatamente a terra, urlando dal dolore e richiamando l'attenzione dei propri compagni e dei soccorsi.

Il brasiliano è stato così accompagnato fuori dal campo in barella e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio, anche se il timore del club francese di perderlo per un lungo periodo è forte.

infortunio neymar 6

Neymar lascia lo stadio in stampelle: "Tornerò migliore e più forte"

Neymar ha poi abbandonato lo stadio in stampelle e attraverso i propri profili social ha mandato un messaggio di incoraggiamento verso sè stesso dopo l'infortunio: "Recuperiamo, purtroppo questi contrattempi fanno parte della vita di un atleta. Adesso è quello che hai, alza la testa e andiamo. Tornerò migliore e più forte". Un messaggio di speranza, che però non nasconde un po' di preoccupazione per la gravità dell'infortunio.

Pochettino: "Immagini impressionanti, siamo preoccupati"

Preoccupato anche Mauricio Pochettino, che al termine della gara si è espresso così sulle condizioni di Neymar: "Lo controlleremo domani. Ma le immagini sono impressionanti, ovviamente siamo preoccupati. Ma speriamo che non sia troppo male e che sarà presto con noi".

infortunio neymar 2

A dare immediatamente conforto al calciatore ci ha pensato lo stesso Psg, attraverso un post sui propri profili social con la didascalia: "Forza Neymar". Per Neymar rischia di essere l'ennesimo infortunio piuttosto serio subito negli ultimi anni: a gennaio 2019, contro lo Strasburgo in Coppa di Lega, si fratturò infatti il quinto metatarso del piede destro, rimanendo ai box per 85 giorni.

Con il Brasile, in amichevole contro il Qatar nel giugno 2019, si era invece strappato i legamenti della caviglia destra.

2. NEYMAR AVVISTATO A UN PARTY DOPO L’INFORTUNIO

infortunio neymar 4

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

Il PSG ha comunicato l'esisto degli esami a cui si è sottoposto Neymar dopo il tremendo infortunio di ieri subito contro il Saint-Etienne in campionato. Il brasiliano aveva lasciato il campo piangendo, in barella, e il club parigino aveva subito capito che poteva trattarsi di qualcosa di grave.

neymar al festino dopo l infortunio 3

Gli esami, come da nota ufficiale del club, hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra con danni ai legamenti. Si prevede un'indisponibilità di 6-8 settimane (dunque 2 mesi). Un nuovo punto da parte dello staff medico sarà fatto fra 72 ore per capire l'evoluzione dell'infortunio. Una perdita importante per la squadra di Pochettino che ritroverà il giocatore in campo soltanto nel 2022.

Ma nonostante questo Neymar è comunque finito nell'occhio del ciclone per via di una festa che l'ha visto grande protagonista nelle ore immediatamente successiva alla partita e dunque all'infortunio. In Francia infatti c'è sta grande polemica per via di una foto che è girata sui social in cui compare Neymar con il cantante brasiliano Jottape.

neymar al festino dopo l infortunio 1

Un incontro che sarebbe durato fino a lunedì mattina. Ed è stato proprio l'artista a condividere diverse istantanee sul suo account Instagram intorno alle 6:30 del mattino. Narghilè, musica e poker erano solo alcuni degli intrattenimenti che entrambi hanno apprezzato e, come ha scritto Jottape, Neymar "è tornato al 100%".

Questa festa ha messo di nuovo "Ney" nell'occhio del ciclone. In alcune foto Neymar compare anche in compagnia della fidanzata dello stesso Jottape. Neanche pochi giorni fa il giocatore aveva assicurato che per lui “la festa è un'occasione per rilassarsi, per divertirsi. È qualcosa a cui non rinuncerò mai”.

Neymar ha già saltato nove partite quest'anno. Con questo nuovo infortunio e il recupero stimato in circa 2 mesi, l'ex giocatore del Barcellona raggiungerebbe le 14 assenze in questa stagione. Una sorta di record negativo per lo sfortunato Neymar.

neymar al festino dopo l infortunio 4 icardi neymar neymar al festino dopo l infortunio 2 nike neymar barcellona psg bayern neymar neymar neymar al psg nel 2017 neymar 2 infortunio neymar 3 messi con mbappe e neymar