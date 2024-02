NIANG ORA SEGNERA' PURE MA CONTINUA A NON SAPER GUIDARE! L’ATTACCANTE DELL’EMPOLI MBAYE NIANG SI SCHIANTA COL SUO SUV CONTRO UN'AUTO IN SOSTA ALLE 6,30 DEL MATTINO: IL GIOCATORE E’ ILLESO, ENTRAMBE LE AUTO SONO RIMASTE SERIAMENTE DANNEGGIATE - NON SI TRATTA DELLA PRIMA DISAVVENTURA AUTOMOBILISTICA PER NIANG. NEL 2012, QUANDO L'ALLORA 17ENNE TALENTO DEL MILAN FU FERMATO ALLA GUIDA DI UN'AUTO SENZA PATENTE. NEL 2014 DISTRUSSE UNA FERRARI, NEL 2016 FU…

Mbaye Niang torna a far parlare di sé per vicende extra campo. L'attaccante dell'Empoli, autore di due gol nelle prime due partite con la maglia dei toscani, è stato infatti vittima di un incidente stradale nella mattinata di martedì 20 febbraio: come riporta Il Tirreno, il suo suv Mercedes si è schiantato contro una Seicento parcheggiata nel comune toscano. Lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 6.30 del mattino, entrambe le auto sarebbero rimaste seriamente danneggiate, ma il calciatore è fortunatamente illeso.

Non si tratta della prima disavventura automobilistica in Italia per Niang. In molti ricorderanno infatti l'episodio avvenuto nel 2012, quando l'allora 17enne talento del Milan fu fermato alla guida di un'auto senza patente, non avendo l'età legale per possederla.

Nel 2016, poi, fu vittima di un incidente vicino a Legnano, in provincia di Varese, che lui attribuì al meteo avverso e che gli costò una lesione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra e una contusione alla spalla sinistra.

Nel 2014 invece, durante la sua esperienza al Montpellier, aveva distrutto una Ferrari in un incidente in cui, secondo le ricostruzioni della polizia francese, non aveva rispettato un semaforo. Fuggito a piedi, aveva negato tutto per diversi giorni ed era infine stato condannato a 18 mesi con la condizionale.

