12 feb 2024 18:04

NO "CALHA", NO PARTY! - DOPO LA VITTORIA DELL'INTER CONTRO LA ROMA, I CALCIATORI NERAZZURRI HANNO TRASCORSO UNA SERATA IN UN LOCALE DI MILANO PER FESTEGGIARE I 30 ANNI DI CALHANOGLU - I VIDEO STRACULT DELLA SERATA: PAVARD CHE FA IL PAZZARIELLO CON SOMMER (E POI VIENE REMPITO DI SCHIAFFONI DAI COMPAGNI DI SQUADRA), BARELLA CON IL BICCHIERE SEMPRE IN MANO, CALHANOGLU IN VERSIONE MICHAEL JACKSON E… - VIDEO