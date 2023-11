8 nov 2023 17:00

NON C'E' PACE PER MARADONA - GLI EREDI DEL "PIBE" VINCONO L'ENNESIMA BATTAGLIA LEGALE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEL FENOMENO ARGENTINO - QUESTA VOLTA IL MOTIVO DELLO SCAZZO ERANO ALCUNI MARCHI COMMERCIALI CHE IL FUORICLASSE AVEVA DEPOSITATO NEL 2001 IN EUROPA: DOPO LA MORTE DI DIEGO, UNA SOCIETÀ CON SEDE A BUENOS AIRES E APPARTENENTE ALL'EX AVVOCATO DEL CAMPIONE, AVEVA CHIESTO IL TRASFERIMENTO DEL MARCHIO IN ARGENTINA - LA RICHIESTA È STATA NEGATA: I TITOLARI DEL BRAND "DIEGO MARADONA" SONO I SUOI EREDI…