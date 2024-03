18 mar 2024 17:29

NON C'E' PACE PER LA SALERNITANA - DOPO PAULO SOUSA E FILIPPO INZAGHI, ANCHE FABIO LIVERANI E' STATO ESONERATO DAL CLUB CAMPANO - L'EX CENTROCAMPISTA NON È RIUSCITO A DARE UNA SVOLTA ALLA SQUADRA E HA CONQUISTATO UN SOLO PUNTO IN CINQUE PARTITE - AL SUO POSTO POTREBBE ESSERE PROMOSSO STEFANO COLANTUNO (ATTUALMENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE), MA NON SI ESCLUDE UN CLAMOROSO RITORNO DI "SUPERPIPPO"...