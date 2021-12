NON C'È PACE PER VICTOR OSIMHEN – IL CENTRAVANTI NIGERIANO DEL NAPOLI, FERMO DA QUASI 2 MESI PER UN INFORTUNIO AL VOLTO, POSITIVO AL COVID A POCHI GIORNI DALL'INIZIO DELLA COPPA D'AFRICA - IL SUO CONTAGIO METTERÀ IN DUBBIO LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE?

Da leggo.it

Non c'è pace per Victor Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli fermo da quasi due mesi per un infortunio al volto: con una nota sui propri profili social, il Napoli fa sapere che Osimhen «è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro».

Osimhen dovrebbe partire a giorni per la Coppa d'Africa: il suo contagio da Covid a questo punto metterà in dubbio la sua partecipazione alla competizione? Il check up, informa il Napoli, è rinviato a dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la partecipazione alla Coppa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla nazionale della Nigeria il 3 gennaio.

