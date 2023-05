26 mag 2023 15:18

NON AVETE IL BIGLIETTO PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE DELLA ROMA A BUDAPEST? POTETE VEDERLA ALLO STADIO OLIMPICO! – LA QUESTURA HA AUTORIZZATO L’APERTURA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DOVE SARANNO POSIZIONATI DEI MAXISCHERMI. I TIFOSI POTRANNO TIFARE “A DISTANZA” PER LA ROMA NELLA FINALE CONTRO IL SIVIGLIA (COME L’ANNO SCORSO PER LA FINALE DELLA CONFERENCE)