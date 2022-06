22 giu 2022 19:42

NON CONFONDIAMO LE ACQUE SULLA TRANSFOBIA - MICHELE SERRA: "SE È DEL TUTTO COMPRENSIBILE IL DURO TRAVAGLIO DI UNA PERSONA TRANSGENDER, BERSAGLIO DI UMILIAZIONI E DISCRIMINAZIONI FEROCI, È TUTT'ALTRO CHE TRASCURABILE LA MORTIFICAZIONE DI ATLETE FEMMINE CHE SI VEDONO SURCLASSATE DA CORPI MASCHILI, O EX MASCHILI, COME NEL CASO DELLA NUOTATRICE LIA THOMAS. DIFENDERE UNA IDENTITÀ A SCAPITO DI UN'ALTRA NON SEMBRA ESSERE UNA BUONA CAUSA"