20 dic 2021 19:45

NON DITE A GUALTIERI CHE LO STRARIPANTE CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI ANTONIO FUNICIELLO VUOLE SOSTITUIRE ANTONIO ROSATI DI EUR SPA CON ELISABETTA SPITZ (L'EX MOGLIE DI FOLLINI, MOLTO VICINA A GENTILONI) – L’EX MINISTRO GUALTIERI, CHE COME SINDACO DI ROMA CONTROLLA IL 10 PER CENTO DI EUR SPA (IL RESTO È APPANNAGGIO DEL MEF), DALLA SCRIVANIA DI QUINTINO SELLA AVEVA NOMINATO ROSATI SOLO POCHI MESI FA…