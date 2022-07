8 lug 2022 10:42

NON DITE A INFANTINO CHE PLATINI E BLATTER SONO STATI ASSOLTI DALL'ACCUSA DI TRUFFA - PER IL TRIBUNALE FEDERALE DI BELLINZONA NON HANNO RAGGIRATO FIFA – A LORO VERRÀ RICONOSCIUTO UN INDENNIZZO. IL PUBBLICO MINISTERO DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA AVEVA CHIESTO UNA CONDANNA DI UN ANNO E OTTO MESI CON LA CONDIZIONALE E DUE ANNI DI LIBERTÀ VIGILATA. A FINIRE SOTTO LA LENTE D'INGRANDIMENTO ERA UN PAGAMENTO DI 2 MILIONI DI FRANCHI, CHE LA FIFA AVEVA DESTINATO ALL'EX PRESIDENTE DELLA UEFA PLATINI