19 mar 2022 22:17

NON DITE AGLI INGLESI CHE MARCELL JACOBS HA COLPITO ANCORA: DOPO IL SUCCESSO OLIMPICO NEI 100 E NELLA 4X100, L’ATLETA AZZURRO CONQUISTA L’ORO AI MONDIALI INDOOR SUI 60 METRI DOVE SI IMPONE IN 6”41, NUOVO RECORD EUROPEO! – “L'IMPORTANTE ERA DIMOSTRARE A TUTTI CHE I SUCCESSI DI TOKYO NON ERANO UN CASO…”