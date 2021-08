16 ago 2021 08:36

NON FATE FINIRE QUESTA ESTATE MAGICA PER LO SPORT ITALIANO - CAMILA GIORGI HA VINTO IL TORNEO WTA 1000 DI MONTREAL: SCONFITTA IN FINALE IN DUE SET, 6-3 7-5, LA CECA KAROLINA PLISKOVA, CHE IN CANADA ERA TESTA DI SERIE NUMERO 4 - È IL SUCCESSO PIÙ PRESTIGIOSO DELLA CARRIERA PER LA TENNISTA MARCHIGIANA CHE CON I PUNTI OTTENUTI SALIRÀ AL NUMERO 34 IN CLASSICA WTA, GUADAGNANDO 37 POSIZIONI...