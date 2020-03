3 mar 2020 17:12

NON FATE INCAZZARE BOBO VIERI - “BOBAN HA I COGLIONI E GAZIDIS HA FATTO UNA VIGLIACCATA” – IL RE DEI BOMBER A “TIKI TAKA” SI SCAGLIA CONTRO L’AD ROSSONERO: “E’ANDATO A PARLARE CON L’ALLENATORE (RANGNICK, NDR) QUANDO LUI NON C’ENTRA NIENTE. MA CHI È GAZIDIS? COSA FA? CI SONO BOBAN E MALDINI IN QUEL RUOLO. BOBAN DOVEVA STARE ZITTO? LUI NON È UN PUPAZZO. HA PERSONALITÀ E DICE LE COSE IN FACCIA”