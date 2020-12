NON FATEVI LE PIPPEN SU MIO FIGLIO - LEBRON JAMES SBROCCA E MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO SITI E GIORNALI CHE AVEVANO PARLATO DI UN FLIRT TRA SUO FIGLIO 16ENNE BRONNY E L’EX MOGLIE DEL CAMPIONE NBA SCOTTIE PIPPEN, DI 30 ANNI PIÙ VECCHIA DI LUI - ERA TUTTO NATO DA UN LIKE SU INSTAGRAM - LA LEGGENDA DEL BASKET USA ATTACCA IL DIRETTORE DI “BLACKSPORTSONLINE”: “HAI SBAGLIATO IL RAGAZZO CON CUI PRENDERTELA. BUONA FORTUNA, PERCHÉ NON SARÀ PIACEVOLE”...

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

bronny

Oggi basta monitorare bene i social network e si possono trovare innumerevoli notizie sulla vita professionale e privata dei campioni. Nel caso di Bronny James, figlio della leggenda del basket LeBron James, i tanti reporter americani di cronaca sportiva e rosa dell’Nba sembrano però aver esagerato, con il campionissimo che ha manifestato pubblicamente il suo disappunto, scendendo mediaticamente in campo in difesa del figlio.

lebron larsa pippen e bronny

Un mi piace messo dal 16enne, anche lui giocatore di pallacanestro come papà, all’account Instagram dell’ex moglie di un altro campione Nba come Scottie Pippen, ha acceso tabloid, forum online e siti di informazione facendoli soffermare sulla possibilità che i due avessero una liaison, anche solo social al momento, e che si sentissero attraverso messaggi privati.

Di base una curiosità su una presunta love story tra il figlio di un campionissimo, ancora minorenne e una donna, Larsa Pippen, che ha 30 anni più di lui.

robert littal

La replica

Alle tante voci che si sono rincorse nell’arco di 48 ore, il papà di Bronny, una delle personalità sportive più famose a livello mondiale, si è sfogato sfruttando la sua popolarità sugli stessi social media per mettere a tacere le speculazioni giornalistiche e difendere a spada tratta il figlio, soprattutto contro quei giornalisti che hanno gonfiato il caso e avallato le voci di un flirt come il direttore del sito «BlackSportsOnline» Robert Littal.

bronny james col padre

«Mi dispiace, questa volta hai decisamente sbagliato il ragazzo con cui prendertela. Buona fortuna, perché non sarà piacevole» ha chiosato LeBron. Lo stesso figlio Bronny aveva specificato in più occasioni che non ci fosse nulla e aveva chiesto diverse volte che non fosse montato un caso mediatico, cosa che invece, irrimediabilmente è avvenuta. «Ho solo messo un banalissimo like all’ex moglie di un ex campione di basket, potete essere tanto infantili?» aveva risposto sui social media.

lebron e larsa pippen

Allo stesso modo è arrivata la secca smentita della mamma di Bronny e moglie di LeBron Savannah James, oltre che (ovviamente) quella della diretta interessata, Larsa Pippen. La compagna del campionissimo si è espressa in modo molto duro contro i media che avevano speculato sul figlio: «Stiamo vivendo tutti momenti molto difficili dopo un anno molto severo, tra pandemia e altre crisi sociali, ma questo è ciò di cui preferite parlare, storie inventate ad hoc senza alcun fondo di verità. In fondo state scrivendo di un minore e non ho idea che tipo di celebrità pensate che Bronny sia. Tutta questo sciacallaggio mediatico deve finire».

larsa pippen 7

Larsa Pippen

Per il like Larsa Pippen invece si è espressa così, sollevando anche una riflessione sul peso effettivo dei social media, sulla loro importanza, ma anche talvolta sulla loro irrilevanza: «Queste storie sono davvero disgustose. Il fatto che gli amici dei miei figli non possano mette un mi piace senza che si sollevi subito del gossip e un caso mediatico senza fondamento è assurdo. Sarò costretta naturalmente a fare causa, è incredibile ritrovarsi a leggere certe allusioni per un like, senza alcun riferimento alla realtà dei fatti né un riscontro con i diretti interessati».

larsa pippen 3

Nello scrivere questo dai propri canali social Larsa ha anche fatto un screenshot del profilo Twitter di Robert Littal, che ha poco dopo deciso di bloccarla all’interno dello stesso social. L’ex moglie di Scottie Pippen era stata d’altronde già al centro delle cronache rosa per essere stata vista in compagnia di Malik Beasley. Un altro scandalo, perché il giocatore dei Timberwolves ha 22 anni in meno di lei ed è anche sposato, anche se la moglie ha recentemente chiesto il divorzio.

larsa pippen 2

Per le voci su Bronny però, le conseguenze sembrano essere ben diverse e di carattere legale, perché i genitori del ragazzo non sembrano essere disposti a lasciar cadere le voci senza ripercussioni concrete su coloro che hanno sollevato il caso, Littal in primis. E si sa, anche fuori dal campo un campione come LeBron non dovrebbe essere mai preso alla leggera.

lebron james con la moglie savannah bronny james figlio di lebron scottie pippen larsa pippen e scottie pippen larsa pippen 1 foto di bronny james larsa pippen 4 bronny james instagram bronny james larsa pippen 5 larsa e scottie pippen larsa pippen 6