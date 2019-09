20 set 2019 20:28

NON È MAI TROPPO ICARDI - L'ARGENTINO NON SAREBBE STATO ACCOLTO BENE NELLO SPOGLIATOIO DEL PARIS SAINT-GERMAIN: LA STORIA DI MAXI LOPEZ, IL PREGRESSO CON WANDA, MAURITO CHE VIENE DEFINITO UN “TRADITORE”, QUINDI POTENZIALMENTE UN TIPO PERICOLOSO, NON GARANTISCONO UN POSITIVO BENVENUTO - SARÀ RISCATTATO PER 70 MILIONI? C'È UNA CLAUSOLA CHE…