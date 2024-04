1 apr 2024 18:00

NON PLUS ULTRAS – UN GRUPPO DI TIFOSI DEL LECCE HA AGGREDITO I SUPPORTER DELLA ROMA, ARRIVATI IN CITTÀ PER SEGUIRE LA PARTITA TRA LE DUE SQUADRE GIALLOROSSE – GLI ULTRAS ROMANI, UNA VOLTA ARRIVATI IN SALENTO, SONO STATI CIRCONDATI E MALMENATI. A FAR SCATTARE LA RISSA SAREBBE STATO UN GIUBBOTTO CON I COLORI DELLA ROMA, POI RUBATO. UN TIFOSO DELLA CAPITALE È RIMASTO FERITO MA HA RIFIUTATO LE CURE (HA PREFERITO RIFUGIARSI IN UN BAR A BERE)