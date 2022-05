4 mag 2022 18:10

NON PROPRIO UNO STINCO DI "SANTI" - L'ATTACCANTE DEL CELTA VIGO SANTI MINA È STATO CONDANNATO A QUATTRO ANNI DI CARCERE PER ABUSO SESSUALE - IL GIOCATORE È STATO ALLONTANATO PROVVISARIAMENTE DALLA SQUADRA, CHE HA APERTO UN FASCICOLO DISCIPLINARE PER DETERMINARE LE SUE RESPONSABILITÀ - OLTRE ALLA RECLUSIONE, ALLO SPAGNOLO È STATA IMPOSTA UN'INGIUNZIONE RESTRITTIVA DI 500 METRI NEI CONFRONTI DELLA VITTIMA PER 12 ANNI E…