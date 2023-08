20 ago 2023 23:03

NON E’ COLPA DEL CALENDARIO E NEANCHE DEL MERCATO SE LA LAZIO DI SARRI SI FA RIMONTARE DAL LECCE: HARAKIRI DEI BIANCOCELESTI CHE SUBISCONO 2 GOL IN DUE MINUTI (DOPO UNA STREPITOSA PARATA DI FALCONE CHE CON L’AIUTO DELLA TRAVERSA AVEVA NEGATI IL RADDOPPIO A IMMOBILE) - "IL NAPOLISTA" INFILZA IL TECNICO LAZIALE CHE IERI SI ERA LAGNATO PER IL CALENDARIO E AVEVA GRIDATO AL COMPLOTTO – LA JUVE CALA IL TRIS A UDINE - IL VIDEO DI SARRI IMPEGNATO NELLE PULIZIE NASALI...